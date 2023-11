Felix Loch kassiert Korb von Natalie Geisenberger

Von: Korbinian Kothny, Jannek Ringen

Die Eisarena am Königssee wird instand gesetzt. Felix Loch freut‘s und bittet Natalie Geisenberger um einen Gefallen. Diese reagiert prompt.

Königssee ‒ Felix Loch zählt zu den herausragendsten Rodelsportlern aller Zeiten und hat sich seit vielen Jahren in der Weltelite dieses Sports etabliert. Eine langjährige Begleiterin des siebenfachen Weltmeisters ist Natalie Geisenberger, die in diesem Jahr ihren Rücktritt erklärte. Während Loch auf eine Rückkehr des Duos im Doppel hoffte, lehnte Geisenberger ab.

Felix Loch Geboren: 24. Juli 1989 (Alter 34 Jahre), Sonneberg Disziplin: Rodeln Erfolge: 3x Olympia-Gold, 13x Weltmeister, 6x Europameister, 7x Gesamtweltcupsieger

Lochs Freude: Eisarena Königssee wird instand gesetzt

Im Juli 2021 wurde Deutschland von schweren Unwettern heimgesucht. Diese Unwetter betrafen auch die Umgebung des Königssees, tief im bayerischen Herzen. Im Zentrum stand die Eisarena Königssee, die als erste Kunsteisbahn der Welt in die Annalen einging. Dabei wurde die Rodel- und Bobbahn, die im Winter desselben Jahres noch als WM-Bahn diente, stark beschädigt.

Lange Zeit war ungewiss, wie es mit der 1969 eingeweihten Strecke weitergehen würde. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass diese vollständig wiederhergestellt werden soll, was insbesondere Rodel-Ass Felix Loch erfreut. „Endlich!! Unsere Bob- und Rodelbahn wird repariert!! Uns Sportlern fällt ein Stein vom Herzen! Endlich haben die Kinder ihre Bahn zurück!!“ postete er auf Instagram.

Lochs Freude und eine Abfuhr von Geisenberger

Auf der Bahn haben viele Kinder ihren ersten Kontakt mit dem Rodelsport. Umso erfreulicher, dass diese instand gesetzt wird. Loch nutzte die positiven Nachrichten, um seiner langjährigen Begleiterin Natalie Geisenberger ein Angebot zu unterbreiten. „Wir zwei im Doppel! Einmal noch, komm schon!! Bidde, bidde!!“, kommentierte er seinen Beitrag und verlinkte die 35-Jährige.

Geisenbergers Antwort ließ nicht lange auf sich warten, dürfte Loch jedoch enttäuscht haben. „Ach wie ärgerlich! Genau an dem Tag hab ich keine Zeit“, lehnte sie den Vorschlag des mehrfachen Rodelweltmeisters ab. Einige Fans forderten daraufhin, dass die beiden noch einmal gemeinsam rodeln sollten.

Geisenberger beendete in diesem Jahr ihre Karriere

Für Geisenberger, die in diesem Jahr ihren Rücktritt erklärte, scheint eine Rückkehr zum Rodelsport keine Option zu sein. Schon bei ihrem Karriereende hatte Loch besondere Worte für seine langjährige Kollegin. „Natalie, du bist die Allergrößte! Danke für so viele tolle gemeinsame Momente und vor allem für deine Freundschaft! Was für eine Karriere – unfassbar“, postete er damals auf Instagram.

Dabei träumte der 34-Jährige schon damals von einem letzten gemeinsamen Rodelausflug. „Genieß die Zeit danach und irgendwann pack mas nochmal an. Gemeinsam einmal noch die Rodelbahn am Königssee runterfahren!“ (jari)

