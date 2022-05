Felix Neureuther zeigt seine Miriam direkt nach der Geburt: „Danke, dass du die beste Mama bist“

Von: Yasina Hipp

Teilen

Felix und Miriam Neureuther sind seit fünf Jahren verheiratet, vor wenigen Wochen kam Kind Nummer drei zur Welt. Nun richtet der Ex-Skistar emotionale Worte an seine Frau.

Garmisch-Partenkirchen - „2+1=3“, mit dieser simplen Rechnung begeisterte Felix Neureuther Ende April seine Fans auf seinem Instagram-Kanal. Auf dem dazugehörigen Foto zu sehen: zwei kleine Kinderhände, die eine noch kleinere Baby-Hand umschließen. Das dritte Baby der Neureuthers erblickte Ende April das Licht der Welt. Mit der kleinen Lotta haben Tochter Mathilda und Sohn Leo nun eine jüngere Schwester. Viele Prominente und Wintersportler, darunter Sänger Johannes Strate und Rodler Felix Loch, gratulierten der Familie zu ihrem Neuzuwachs. Zum Muttertag richtet nun auch Felix Neureuther seinen Dank und ein paar emotionale Worte an seine Miriam.

Felix Neureuther gewährt intimen Einblick

Seinen rund 460.000 Followern gewährt der 38-jährige Neureuther einen intimen Einblick in die Zeit kurz nach Lottas Geburt. Er postet ein Bild von Ehefrau Miriam noch im Krankenhausbett. Sie strahlt in die Kamera, die blonden Haare sind etwas verwuschelt und im Arm hält sie das kleine Neugeborene, eingewickelt in ein gelbes Handtuch.

Dazu schreibt der frisch gebackene dreifache Papa: „Das Lächeln und Glück einer Mama zu sehen, wenn sie ihr Kind das erste Mal auf dem Arm hält ist etwas Unbeschreibliches!!!“ Passend zum Muttertag nutzt Neureuther die Zeilen, um auch allen anderen Müttern zu gratulieren und einen speziellen Dank an seine Frau zu richten: „Happy mothersday an alle Mütter! Und danke, dass du die beste Mama für unsere Kinder bist“.

Viele Glückwünsche für die Neureuthers

Nachdem die beiden Ex-Wintersportler ihre Fans bereits mit der frohe Botschaft von Lottas Geburt begeisterten, erntet Felix Neureuther auch unter dem intimen Foto auf Instagram viel Zuspruch. Radrennfahrer Marcus Burghardt reagiert mit jubelnden Emoticons, Ehefrau Miriam schickt nur ein rotes Herz. Und die vielen weiteren Neureuther-Fans überschlagen sich mit Gratulationen und guten Wünschen für die Zukunft der Familie.