Einen Monat nach ihrem Tod

Felix Neureuther hat sich einen Monat nach dem Tod seiner Mutter Rosi Mittermaier wieder mit einem Instagram-Beitrag gemeldet.

Garmisch-Partenkirchen - Einen traurigeren Jahresauftakt hätte es für deutsche Wintersport-Fans nicht geben können. Ski-Legende Rosi Mittermaier ist am 4. Januar 2023 nach einer Krebserkrankung verstorben. Die Anteilnahme nach dem Tod der Doppel-Olympiasiegerin, die auch neben der Piste eine absolute Gewinnerin war, war in der Folge enorm.

Nach Tod von Rosi Mittermaier: Sohn Felix Neureuther meldet sich wieder via Instagram

Zahlreiche Stars aus Sport- und Show-Business reagierten bestürzt auf die tragische Nachricht. Rosi Mittermaiers Sohn Felix Neureuther war am Todestag sogar noch als TV-Experte für die ARD im Einsatz, ehe er seine Tätigkeit vor dem zweiten Durchgang des Nachtslaloms in Garmisch abbrach, um zu seiner Mutter zu eilen. Für ihn und seine Familie folgten dann die schwersten Stunden.

Neureuther, einst selbst erfolgreicher Skifahrer, verabschiedete sich wenige Tage später via Instagram mit einer berührenden Nachricht von seiner Mama. Danach herrschte auf seinem Account erstmal Funkstille - bis zum 3. Februar, als Neureuther ein Bild von sich selbst auf der Skipiste teilte, wie Merkur.de berichtet.

Felix Neureuther schickt Ski-Grüße an seine tote Mama Rosi Mittermaier

Darauf ist er selbst in sehr sportlicher Haltung auf den Skiern zu sehen. Ein Lächeln auf den Lippen, im Hintergrund eine herrliche Winter-Landschaft.

Man kann den Moment, den Neureuther nach diesen schweren Wochen hier erlebt hat, auch als Betrachter mitfühlen. Dazu schreibt der 38-Jährige kurze und schlichte Botschaften: „Im Himmel auf Erden …“ und unter anderem den Hashtag: „thinkingofyou“ - „Ich denke an dich“.

Rosi Mittermaier wollte, dass Felix Neureuther als ARD-Experte nach Wengen fährt

Völlig klar, an wen Neureuther sich hier wendet. Mama Rosi Mittermaier hätte sicherlich ihre Freude an den perfekten Bedingungen gehabt. Sie selbst hat den Sohnemann kurz vor ihrem Tod sogar noch dazu ermuntert, nur wenige Tage später als ARD-Experte in Wengen dabei zu sein. Schnee, Ski und die Neureuther-Mittermaiers: Schon immer und für immer eine ganz besondere Verbindung. (akl)

