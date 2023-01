Felix Neureuther nach Rosi Mittermaiers Tod wieder im Einsatz: Fans feiern TV-Auftritte in der ARD

Von: Alexander Kaindl

Felix Neureuther gab am Wochenende sein Comeback als TV-Experte in der ARD - nur wenige Tage nach dem Tod seiner Mutter Rosi Mittermaier. Dafür gab es viel Lob.

Wengen - Rosi Mittermaiers Tod hat ganz Deutschland bewegt. Die Ski-Legende ist am 4. Januar 2023 verstorben, sie litt an Krebs. Nur die wenigsten wussten, dass die Doppel-Olympiasiegerin schwer krank war. Die Familie verabschiedete sich in dieser schwerstmöglichen Zeit mit einer rührenden Todesanzeige.

Manch ein Wintersport-Fan dürfte nur acht Tage nach Rosi Mittermaiers Tod dann durchaus überrascht gewesen sein, als Felix Neureuther plötzlich live in der ARD zu sehen war. Mittermaiers Sohn nahm am Freitag seine Tätigkeit als TV-Experte wieder auf, kommentierte zusammen mit Bernd Schmelzer den Super-G in Wengen, wie Merkur.de berichtet.

Felix Neureuther nur acht Tage nach Rosi Mittermaiers Tod wieder als ARD-Experte im Einsatz

Am Samstag und Sonntag standen dann noch Neureuther-Einsätze bei der Abfahrt und beim Slalom auf dem Programm. Neureuther gab am Freitag zu Beginn der Übertragung direkt die Antwort, warum er nur wenige Tage nach diesem schweren Schicksalsschlag schon wieder arbeitete.

Es sei ein „expliziter Wunsch“ von seiner Mama Rosi gewesen, dass der Sohnemann nach Wengen fahre. Die Wintersport-Destination in der Schweiz ist ein „Kraftort“ für die Familie. Rosi Mittermaier hatte im nahen Grindelwald mehrmals gute Ergebnisse erzielt, Felix selbst ist in Wengen „ein paar Mal nicht ganz so schlecht gefahren“, wie er selbst erklärte.

Wengen ein „Kraftort“ für die Familie Neureuther

Sein Vater Christian Neureuther holte dort sogar zwei Siege. „Deswegen ist es gut, hier zu sein, und absolut im Sinne der Mama“, sagte Felix Neureuther in der ARD. „Es muss auch bei uns zu Hause ein Stück weit Normalität einkehren. Das ist ganz wichtig im Prozess der tiefen Trauer.“ Dass es eine „sehr schwere Zeit“ für die Familie ist, stand aber natürlich außer Frage.

Felix Neureuther bekam für seine ARD-Auftritte am Wochenende unheimlich viel Zuspruch. Wir haben ausgewählte Reaktionen von Fans auf Twitter zusammengestellt:

Felix Neureuther für ARD-Auftritte gefeiert: „Respekt“, „Hut ab“

Viel Liebe geht raus an Felix Neureuther. Es ist sehr beeindruckend, wie er als ARD-Experte in Wengen auftritt. Tapfer, professionell, lebensbejahend.

Respekt vor Felix Neureuther, der kurz nach einem schweren familiären Schicksalsschlag für die Sportschau nach Wengen gereist ist.

Hut ab, dass Felix Neureuther nach einer Woche seit dem Tod seiner geliebten Mutter schon als Experte vor der Kamera steht!

Die besten Deutschen gestern wie heute: Schmelzer und Neureuther.

Für Neureuthers einstige Kollegen lief es am Freitag und Samstag nicht nach Wunsch, die Top-Ergebnisse blieben aus. „Jeder rätselt so ein bisschen, auch intern in der Mannschaft“, meinte Neureuther. „An was fehlt‘s? Körpersprache? Herangehensweise? Taktische Dinge?“ Immerhin: Thomas Dreßen feierte nach langer Leidenszeit sein Comeback. (akl)