„So ein Bullshit“: Neureuther zieht über Social Media her

Von: Lina Krull

Von reinen Klickzahlen auf Social Media hält Felix Neureuther nicht viel. Der größte Fame seines Lebens kommt woanders her.

Garmisch-Partenkirchen – Mit rund einer halben Million Follower auf Instagram ist der ehemalige SkirennläuferFelix Neureuther einer der deutschen Wintersport-Stars. Trotz des Erfolgs hat der 39-Jährige nicht viele positive Worte über Social Media übrig, wie er im BR24Sport-Podcast „Pizza & Pommes“ zugibt.

Name: Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 (Alter 39 Jahre), Pasing, München Familie: Verheiratet mit Miriam Neureuther, 3 gemeinsame Kinder Größte Erfolge: WM-Gold 2005 (Team), 13 Einzel-Weltcupsiege

Felix Neureuther über Social Media: Das nervt ihn am allermeisten

Im Gespräch mit BR-Reporter Philipp Nagel stichelt Felix Neureuther gegen den Hype um Social Media: „Philipp, weißt du, was jetzt der Fame ist? Und das nervt mich am allermeisten: Wenn du irgendein Bild postest und (schaust), wie viele Likes du bekommen hast.“ Genervt ist Neureuther auch von dem Blick auf die Likes anderer Personen. „Oder: Der hat mich nicht geliked, den mag ich nicht mehr – so ein Bullshit“, ärgert sich der frühere Ski-Profi.

Gerade um Kinder und Jugendliche sorgt er sich. Sie begäben sich in eine Welt, in der Klickzahlen das Wichtigste sind. „Das reale Leben sieht ja ganz anders aus“, beschreibt Neureuther seine Sicht auf die heutige Situation in den Sozialen Netzwerken im BR24-Podcast.

Felix Neureuther: Der 39-Jährige hält nichts von dem Hype um Social Media © Sammy Minkoff/imago

„Das ist der größte Fame meines Lebens“

Sein Familienleben teilt Felix Neureuther immer wieder mit seinen Fans auf Instagram. Erst vergangenen Winter filmte er gekonnt seine fünfjährige Tochter Matilda beim Skifahren – und erntete von den Größen der Ski- und Sportwelt viel Applaus. Seinen eigenen Fame sieht er allerdings eher im Familienleben. „Der größte Fame, den du erleben kannst, ist, dass dich deine Kinder mit einem Strahlen anschauen“, sagte der Familienvater. „Diesen Fame kann jeder erleben“, fasste Podcast-Host Nagel zusammen.

Die bodenständige Art des Sportlers kam in der Vergangenheit mehrfach ans Tageslicht. Als Kinderbuchautor und TV-Experte setzt sich der gebürtige Garmisch-Partenkirchener seit Jahren für mehr Bewegung und Gesundheit bei Kindern ein. Dennoch hält sich Neureuther beim Fame um seine Person bedeckt. Er selbst sei „überhaupt nichts Besonderes, nur weil ich mal Skirennfahrer war, und ein Fußballer ist nichts Besonderes, weil er mal Fußballer war. Es sind ja alles ganz normale Menschen.“

Nicht immer „ganz normal“: Neureuther bei Club-Meisterschaft am Start

Nach seiner aktiven Karriere ist Neureuther wiederkehrend als Sportschau-Experte für TV-Übertragungen im Einsatz. Ganz wegzudenken vom Rennen fahren ist der Sympathieträger aber nicht. Im Podcast plauderte er über seinen Start bei den Meisterschaften des SC Partenkirchen Anfang April. Die Zehennägel wären zwar fast abgefallen, die Platzierungen können sich aber trotzdem sehen lassen.

In der Mannschaftswertung sprang der siebte Platz für das Neureuther-Trio, bestehend aus Felix, Ehefrau Miriam und Tochter Matilda, heraus. Ein Erlebnis, das sicher für ein großes Strahlen bei Sprössling Matilda abseits der Social-Media-Welt geführt hat.