Liebesgrüße bei den Neureuthers: Felix‘ Schwester erhält herzliche Nachricht auf emotionale Botschaft

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Felix Neureuther und seine Schwester Ameli tauschen herzliche Nachrichten aus. Miriam Neureuther nimmt eine entscheidende Rolle ein.

Garmisch-Partenkirchen – Felix Neureuther und seine Schwester Ameli mussten Anfang des Jahres den Tod ihrer Mutter verkraften, die Ski-Ikone Rosi Mittermaier ist am 4. Januar gestorben. In dieser schweren Zeit unterstützen sich die beiden Geschwister mit viel Liebe. Rund um den Muttertag war das besonders zu spüren, als Bruder und Schwester emotionale Botschaften austauschen – eine wichtige Rolle in deren Beziehung nimmt offenbar Felix‘ Ehefrau Miriam Neureuther ein.

Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 (Alter 39 Jahre), Pasing, München Kinder: Matilda Neureuther, Lotta Neureuther, Leo Neureuther Ehepartnerin: Miriam Neureuther (verh. 2017) Eltern: Rosi Mittermaier, Christian Neureuther Geschwister: Ameli Neureuther

Was über Felix Neureuthers ältere Schwester Ameli bekannt ist

Während Felix Neureuther in die Fußstapfen der berühmten Eltern Rosi Mittermaier und Christian Neureuther stieg und selbst erfolgreicher Skifahrer wurde, steht Ameli Neureuther weniger im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Über die große Schwester ist wenig bekannt, sie arbeitet in München als Künstlerin und Modedesignerin.

Ameli Neureuther, 1981 geboren, ist fast drei Jahre älter als ihr berühmter Bruder. Die ältere Schwester brachte 2015 Sohn Oskar zur Welt, einen von vier Enkeln Rosis. Von Neureuther-Seite aus hat sie das Talent der Kunst und Kreativität in die Wiege gelegt bekommen. Der Urgroßvater von Christian war Eugen Napoleon Neureuther, Maler, der Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe illustrierte.

Felix Neureuther mit seiner Frau Miriam und Schwester Ameli senden sich Liebesgrüße. © Miriam Neureuther/Instagram/Karo/Imago

Liebesgrüße bei den Neureuthers: Felix‘ Schwester erhält herzliche Nachricht auf emotionale Botschaft

Nach dem Verlust der Mutter findet Ameli Neureuther offenbar auch Halt in der Beziehung zu ihrem jüngeren Bruder und dessen Frau Miriam, ehemals Gössner. Auf Instagram tauschten sie vor kurzem herzliche Nachrichten aus.

„Ich liebe diese beiden...Dreamteam“, schrieb Ameli Neureuther, die zuletzt mit vielsagenden Geburtstagsgrüßen an Bruder Felix für einen Gänsehaut-Moment sorgte, in ihrer Instagram-Story zu einem Foto, das auch Felix teilte. Darauf zu sehen ist Miriam, wie sie ihren Felix von hinten liebevoll umarmt. Diese Liebeserklärung wurde umgehend erwidert.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Miriam Neureuther erwidert Liebes-Nachricht von Felix‘ Schwester Ameli

„Und wir lieben dich!“, reagierte Miriam Neureuther. Das Wort „lieben“ ersetzte die ehemalige Biathletin und Ski-Langläuferin mit einem roten Herz-Emoji. Bei so viel Liebe lässt sich der Schmerz des Verlusts der Mama, der wohl ewig bleiben wird, womöglich ein wenig leichter verkraften.

Gut möglich, dass die Neureuthers zusammen mit ihren Kindern den Muttertag gefeiert haben. Felix‘ guter Kumpel Bastian Scheinsteiger nutzte die Gelegenheit und gratulierte seiner Ehefrau Ana Ivanovic zum Muttertag. (ck)