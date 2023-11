Entscheidung gefallen: zweites deutsches Biathlon-Team festgelegt

Von: Tom Springer

Deutschlands Biathleten für die 20. Ausgabe der World Team Challenge auf Schalke stehen fest. Das sind die beiden deutschen Teams.

Gelsenkirchen – Das Jubiläum der World Team Challenge rückt immer näher. Am 28. Dezember 2023 ist es so weit. Dann messen sich zum 20. Mal die besten Biathletinnen und Biathleten in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Und nun steht auch das zweite deutsche Duo für den Biathlon auf Schalke fest.

Hanna Kebinger Benedikt Doll Alter 25 (26. November 1997) 33 (24. März 1990) Geburtsort Garmisch-Partenkirchen Titisee-Neustadt Debüt im Weltcup 2022 2012

Biathlon auf Schalke: Neuling und Routinier bilden Deutschlands Team 2

Als Team 2 werden in diesem Jahr Hanna Kebinger und Benedikt Doll für Deutschland an den Start gehen. Zuvor hatte der Deutsche Skiverband (DSV) bereits bekannt gegeben, dass Roman Rees und Sophia Schneider das Team 1 Deutschlands bilden werden.

„Ich freue mich sehr, in diesem Jahr in Gelsenkirchen an den Start gehen zu dürfen“, wird Kebinger in der DSV-Mitteilung zitiert. „Dort bekommen wir als Biathleten ein besonderes Erlebnis geboten – vor allem beim diesjährigen Jubiläum. Das wird spektakulär“, so die 25-Jährige, die zum ersten Mal auf Schalke an den Start gehen wird.

Das zweite deutsche Duo: Hanna Kebinger und Benedikt Doll gehen beim Biathlon auf Schalke an den Start. © Imago/Sven Simon

Große Ziele beim Jubiläum der World Team Challenge auf Schalke

Teamkollege Benedikt Doll kennt die Veltins-Arena dagegen bereits. Der 33-Jährige verpasste 2022 denkbar knapp einen Podestplatz, als er im Duo mit der inzwischen zurückgetretenen Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick auf dem vierten Platz landete. „Vergangenes Jahr ist es meinem Team leider nicht gelungen, einen Sieg einzufahren. Daher bin ich jetzt noch motivierter, um den ersten Platz mitzukämpfen. Gerade weil es das 20. Jubiläum ist, wäre das ein toller Erfolg“, so Doll.

Während Kebinger nach einem rasanten Aufstieg erst im vergangen Jahr im Weltcup debütierte und bei den Weltmeisterschaften 2023 mit der deutschen Frauenstaffel die Silbermedaille holte, blickt Doll als einer der besten deutschen Biathleten auf eine beeindruckende Karriere zurück.

Titelverteidiger gehen erneut in der Veltins-Arena an den Start

Zu Dolls größten Erfolgen zählen zwei olympische Bronzemedaillen und fünf WM-Medaillen – darunter der Sprint-Weltmeistertitel 2017. Gemeinsam mit Kebinger wird sich der in Titisee-Neustadt geborene Doll auf Schalke auch mit den Vorjahressiegern Julia Simon und Fabien Claude aus Frankreich messen.

Die World Team Challenge wird bereits seit 2002 in der Schalker Veltins-Arena ausgetragen und ist das weltgrößte Biathlon-Event. Auch dieses Jahr wird es für Besucher zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. (tos)

