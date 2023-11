Fit bleiben mal anders: Laura Dahlmeier teilt spektakulären Trainingsort auf Mallorca

Von: Melanie Gottschalk

Mallorca ist nicht nur eine Party-Insel, sondern auch ein Trainingsparadies für Wintersportler. Laura Dahlmeier zeigt, wie sie sich fit hält.

München – Sonnenschein, Küstenlandschaften und hügelige Terrains: Die Ferieninsel Mallorca in Spanien hat eine Menge zu bieten und ist daher immer wieder ein bevorzugtes Trainingsziel für viele Wintersportler. Kein Wunder also, dass auch die Biathlon-Legende Laura Dahlmeier sich dort fit hält. Sie lässt ihre Anhänger selbstverständlich teilhaben und veröffentlicht beeindruckende Bilder.

Laura Dahlmeier Karriereende: 2019 Größte Erfolge: 2x Olympisches Gold, 7x Gold bei Weltmeisterschaften, 1x Gesamtweltcup, 1x Einzelweltcup, 1x Verfolgungsweltcup

Biathlon-Ikone Laura Dahlmeier teilt beeindruckende Aufnahmen von Mallorca

Erst vor wenigen Tagen zeigte sie ihre Skifähigkeiten auf dem frischen Schnee des Stubaier Gletschers in Tirol, jetzt postet sie ein kurzes Video auf der Social-Media-Plattform Instagram von der Urlaubsinsel Mallorca. Das Video zeigt die 30-Jährige auf Rollskiern über dem Meer. Sie fährt – natürlich mit makelloser Technik – den kurvigen Pfad entlang, während im Hintergrund die Sonne aufgeht.

Dazu schreibt sie: „Malle ist nur einmal im Jahr“ und deutet damit auf einen mittlerweile schon zu Kult gewordenen Partyhit hin. Ihre Fans sind begeistert. „Wow... was eine perfekte Location“, schreibt ein User, ein anderer schreibt: „Das sieht traumhaft schön aus.“

Immer sportlich: Laura Dahlmeier stellt sich neuen Herausforderungen

Dies ist bei weitem nicht der erste Post dieser Art, Laura Dahlmeier nimmt ihre Anhänger regelmäßig mit auf ihre Abenteuer. Die ehemalige Biathletin, die 2019 ihre Karriere beendete, ist ständig sportlich aktiv und hat ihre Aktivitäten auf ein beeindruckendes Spektrum erweitert. Extrembergsteigen, Radfahren, Laufen – die 30-Jährige stellt sich jeder Herausforderung.

Seit April 2023 ist sie zudem ausgebildete Bergführerin und ehrenamtlich für die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen tätig. „Und dann ist es geschafft! Staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin ... was übrigens in Bayern und in allen anderen Alpenländern eine geschützte Berufsbezeichnung ist“, schrieb sie damals stolz bei Instagram.

Dieses Wochenende startet der Biathlon-Weltcup in Östersund in die neue Saison, Laura Dahlmeier wird also bald ihre Rollski und die Sonne Mallorcas gegen ein Mikrofon eintauschen. Denn neben ihren zahlreichen sportlichen Aktivitäten, bei denen sie immer wieder an ihre Grenzen stößt, ist die 30-Jährige Expertin beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF. (msb)

