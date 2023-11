Biathlon-Olympiasieger berichtet von schwerer Viruserkrankung und Krankenhaus-Drama

Von: Lina Krull

Kurz vor dem Start der Biathlon-Saison gibt es eine Hiobsbotschaft aus dem französischen Team. Von Virus und Allergie geplagt, kämpft ein Olympiasieger um seine Gesundheit.

Bessans – So hatte sich Biathlon-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet seine Vorbereitung auf die neue Wintersport-Saison sicher nicht vorgestellt. Der 31-jährige Franzose schloss die vergangene Biathlon-Saison auf Platz acht im Gesamtweltcup ab, merkte aber laut der französischen Sport-Tageszeitung L’Équipe am Ende der Saison schon, „dass etwas nicht stimmt“. Im Laufe der Vorbereitung auf den kommenden Weltcup mit dem Auftakt am 25. November in Östersund (Schweden) spitzte sich die Lage zu – inklusive einer Notfallbehandlung im Krankenhaus.

Quentin Fillon Maillet Geboren: 16. August 1992 (Alter 31 Jahre), Champagnole, Frankreich Debüt im Weltcup: 2013 Weltcupsiege: 24 (14 Einzelsiege) Größte Erfolge: Doppel-Olympiasieger 2022, 3x WM-Gold (2016, 2020, 2023)

Biathlon-Olympiasieger berichtet von Viruserkrankung und Krankenhaus-Drama

Im Juni dieses Jahres, rund drei Monate nach seinem letzten Rennen beim Weltcup in Oslo, klagte Quentin Fillon Maillet über abnormale Müdigkeit, Kraftlosigkeit und Abgeschlagenheit. Nach mehreren medizinischen Tests war klar: Dem Franzosen machte ein Virus mächtig zu schauen. Wie die L’Équipe weiß, handele es sich dabei um ein mögliches Covid-Überbleibsel, denn „wir wissen nicht, wie lange ich das mit mir mitgeschleppt habe“, so der mehrmalige Weltmeister.

Wirklich positiv auf die nächste Saison blicken, konnte Fillon Maillet nicht. Die Ärzte machten ihm nicht allzu große Hoffnungen, rechneten mit mehreren Monaten, bis der Skijäger wieder zurück zum alten Leistungsniveau gelangen könnte. Bei einem Medizincheck folgte dann der nächste Tiefschlag: Bei dem Olympiasieger von Peking wurde Ende Juni eine Computertomografie (CT) durchgeführt, bei dem er allergisch auf eine injizierte Substanz reagierte: „Plötzlich sah ich, wie sich etwa zehn Personen um mich herum bewegten, mit einem Defibrillator und Material zum Intubieren“, schildert der Biathlon-Star die Situation. Einige Stunden später war alles wieder normal. Auf seine Saison-Vorbereitung trifft das allerdings nicht zu.

Quentin Fillon Maillet kämpft derzeit noch mit den Folgen einer Virus-Erkrankung. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Fillon Maillet blickt auf ungewisse Biathlon-Saison nach Trainingsrückstand

Nicht mehr lange ist es hin, bis mit der Single-Mixed-Staffel in Östersund das erste Mal in diesem Winter der Startschuss fällt. Ob Fillon Maillet direkt von Anfang an mitwirken kann, ist aufgrund seiner holprigen Vorbereitung fraglich. „All das bedeutet, dass ich heute etwas verzerrte Maßstäbe habe. Aber ich komme vollmotiviert zurück nach dieser Zeit des Zweifels. Es war eine schwierige Phase, aber es ist nicht so, dass ich zwei Monate vom Training abgeschnitten war“, berichtet der beste Biathlet der Saison 2021/22.

Er wisse nicht, ob „das, was ich vermisst habe, Auswirkungen auf die Saison hat. Aber ich habe Erfahrung, habe mir Kenntnisse angeeignet“, so der Biathlet und führt fort: „Technisch habe ich das Gefühl, dass ich mich verbessert habe und was das Schießen angeht, gibt es da einige interessante Dinge.“ Derzeit ist er mit der französischen Nationalmannschaft im Trainingslager in Bessans. Auch die deutsche Mannschaft bereitet sich aktuell in Sjusjøen (Norwegen) bei einem internationalen Testevent auf den Weltcup vor. Für eine der erfahrensten deutschen Athletinnen lief es dabei nicht ganz so gut. (likr)

