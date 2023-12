Deutsches Trainer-Idol ist tot: Er entdeckte einen der besten Skispringer der Geschichte

Von: Marcel Schwenk

Der deutsche Skisprung-Trainer Herbert Neudert ist verstorben. Er entdeckte unter anderem einen langjährigen deutschen Weltklasse-Athleten.

Pöhla – Er gilt als Entdecker eines deutschen Skisprung-Idols, nun ist er tot. Wie der sächsische SV Fortuna Pöhla bekanntgegeben hat, verstarb bereits am Dienstag (12. Dezember) Skisprung-Trainer Herbert Neudert im Alter von 87 Jahren.

Skisprung-Trainer Herbert Neudert ist tot: Förderte einst Jens Weißflog

Neudert arbeitete jahrzehntelang als Coach im Erzgebirge und entdeckte während seiner Tätigkeit unter anderem Jens Weißflog. Der mittlerweile 59-Jährige ist eine der größten deutschen Wintersport-Legenden und prägte seinen Sport maßgeblich.

Weißflog ist nur einer von fünf Athleten in der Historie, der die vier wichtigsten Skisprung-Wettbewerbe für sich entscheiden konnten. So holte er sowohl bei Weltmeisterschaften als auch bei Olympischen Spielen eine Goldmedaille und sicherte sich zudem den Gesamtweltcup sowie die Vierschanzentournee.

Herbert Neudert (li.) gilt als Entdecker von Skisprung-Legende Jens Weißflog (re.). © Screenshot @ Instagram.com / skispringen_poehla; Horstmüller / Imago Images

Skisprung-Szene trauert um verstorbenen Herbert Neudert

„Herbert Neudert, Dieter Blechschmidt und Gerold Löffler haben mich anfangs in Pöhla begleitet. Ohne sie wäre ich nicht auf die Kinder- und Jugendsportschule gekommen“, blickte Weißflog einst zurück.

„Einen Trainer, der über Jahrzehnte Talente am Fließband produziert, werden Pöhla und die Region mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder sehen. All diese Talente, seine Mitstreiter im Verein, ja die Pöhlaer überhaupt, werden Herbert in dankbarer Erinnerung behalten“, schreibt der SV Fortuna auf seiner Website.

Tod von Skisprung-Trainer Neudert: Selina Freitag mit einem letzten Gruß

Eine aktuelle deutsche Skispringerin lernte ebenfalls unter Neudert: Selina Freitag. Nach einem ihrer Sprünge am vergangenen Freitag in Engelberg richtete sie im Fernsehen noch eine Grußbotschaft an den ehemaligen Coach. „Danke, Herbert Neudert, mein alter Jugendtrainer. Danke. Ruhe in Frieden“, sagte die 22-Jährige und winkte dabei in die Kamera. (masc)