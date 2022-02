Olympia-Drama: Deutschland verpasst nächste Medaille knapp

Von: Helena Grillenberger

Kampf um die Spitze: Die Plätze eins bis drei trennen nur 0,6 Sekunden. Manuel Faißt (Mitte, rote Mütze) wird Vierter. © JON OLAV NESVOLD/imago

Lange Zeit sah es nach einer Medaille für Deutschland aus. Nach einem grandiosen Rennen lief er auf Platz vier.

Olympia: Nordische Kombination, Einzel - Endstand

1. Jörgen Graabak (Norwegen) 27:13.3 2. Jakob Oftebro (Norwegen) + 0,4 Sekunden 3. Akito Watabe (Japan) + 0,6 Sekunden 4. Manuel Faißt (Deutschland) + 3,3 Sekunden 7. Vinzenz Geiger (Deutschland) + 31,2 Sekunden 10. Julian Schmid (Deutschland) + 60,8 Sekunden

Mehr als Rang vier war für die Deutschen nicht drin. Manuel Faißt, der nur als Ersatzmann an den Start ging, beendete den Wettkampf als bester Deutscher. Nach einem starken Sprung auf 135 Meter startete er das Zehn-Kilometer-Rennen auf Rang Vier. Einen großen Teil des Rennens kämpfte der Deutsche sogar um Gold. Am Ende stand aber der undankbare vierte Platz - es fehlten nur 2,7 Sekunden zum Podest. Gold ging an den Norweger Graabak.

12.20 Uhr: Dem ZDF sagt Bundestrainer Hermann Weinbuch: „Manuel hat einen sehr guten Wettkampf abgeliefert. Sie haben überlegt, ob das Rennen stattfinden kann. Es ging gerade noch. Aber ein, zwei Grad kälter und es wäre nicht gegangen. Vinzenz hat ganz zum Schluss nicht mehr die Körner gehabt.“

12.05: Lange Zeit sah es für Faißt nach einer Medaille aus. Der Nachrücker, der statt Terence Weber an den Start ging, lieferte einen grandiosen Wettkampf ab. Im Schlusssprint musste er sich dann aber doch geschlagen geben.

12.00: Graabak ging auf den letzten Metern in Führung. Oftebro wird Zweiter und Watabe Dritter. Faißt verpasst Bronze um 2,7 Sekunden. Rydzek, Goldmedaillen-Gewinner von 2018, läuft auf Rang 28 mit über drei Minuten Rückstand.

11.59 Uhr: Vinzenz Geiger kommt als Siebter ins Ziel. Julian Schmid wird Zehnter.

11.57: Um wenige Sekunden geschlagen. Mit 3,3 Sekunden auf den Ersten Platz läuft Manuel Faißt als Vierter ins Ziel.

11.55: Die Spitze erhöht nochmal das Tempo. Geiger muss abreißen lassen. Aber die Medaillen sind noch nicht klar.

11.53: Riiber geht die Kraft aus. Gerade aus der Corona-Quarantäne gekommen, kann er nicht um Gold mitlaufen. Er fällt von der Spitze in die Verfolgergruppe zurück.

11.52: Vinzenz Geier auf Platz fünf mit nur 12 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

11.49: Ein spannender letzter Durchlauf steht bevor: An der Spitze einer vierer Gruppe mit Faißt, Lamparter, Riiber wieder auf Rang eins und Watabe. Doch die Verfolger kommen immer näher.

11.46: Faißt auf Platz drei nach wie vor gut im Rennen. Riiber bleibt auf Platz 2 im Windschatten.

11.45: Auf Platz vier: Der Österreicher Lamparter liegt mit 6,9 Sekunden hinter Platz eins.

11.40: Akito Watabe hat die Führung übernommen. Faißt auf Rang drei mit 0,6 Sekunden Rückstand.

11.36: Riiber hat sich verlaufen! Bis auf fast zehn Sekunden konnten die Verfolger aufholen, der Rückweg hat den Norweger über 20 Sekunden gekostet. Bitter für den Führenden.

11.34: Hinter dem Norweger hat sich eine Gruppe gebildet. Mit 48 Sekunden Rückstand wird er von Watabe, Faißt und Ilves verfolgt.

11.30: Jarl Magnus Riiber ist unterwegs.

Update, 11.20 Uhr: In ein paar Minuten geht es mit dem Rennen weiter. Als erster wird Jarl Magnus Riiber auf die Langlauf-Strecke gehen. Der Norweger ist am weitesten gesprungen; er startet mit einem Vorsprung von 44 Sekunden auf Kristjan Ilves und Ryota Yamamoto, die sich bisher noch Rang zwei teilen. Als vierter mit 47 Sekunden Rückstand auf die Spitze startet Manuel Faißt - eine aussichtsreiche Position für den Deutschen. Johannes Rydzek, Goldmedaillen-Gewinner 2018, startet auf Rang 15 und hat mit über zwei Minuten Rückstand wenig Chancen, seinen Titel zu verteidigen.

Olympia: Nordische Kombination - Der Stand nach dem Springen

Athlet Sprungweite/Punkte Rückstand beim Langlauf 1. Jarl Magnus Riiber (Norwegen) 142/139.8 2. Kristjan Ilves (Estland) 140/128.7 + 44 Sekunden 2. Ryota Yamamoto (Japan) 140/128.7 + 44 Sekunden 4. Manuel Faißt (Deutschland) 133/128 + 47 Sekunden 9. Julian Schmid (Deutschland) 133.5/116 + 95 Sekunden

9.53: Das Springen ist vorbei. Manuel Faißt startet als bester Deutscher auf Platz vier. Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek gehen mit Rückstand ins Rennen. Das Rennen startet um 11.30 Uhr. Faißt spricht von einer „okayen Ausgangsposition“.

9.50: Erst gestern auf der Corona-Quarantäne gekommen, heute das Springen gewonnen: Der Norweger Jarl Magnus Riiber springt 142 Meter.

9.47: Schade für Vinzenz Geiger. Er springt nur 122 Meter. Damit liegt er auf Rang zwölf. Mit über eineinhalb Minuten Rückstand geht er in die Loipe.

9.46: Neue Doppelspitze: Bis aufs Zehntel genau liegen Kristjan Ilves und Yamamoto vorn. Kristjan Ilves springt neue Bestweite: 140 Meter.

9.45: Julian Schmid springt nochmal einen halben Meter weiter als Faißt zuvor. Es reicht für Rang sechs für den Deutschen.

9.42: Neue Führung für Ryota Yamamoto. Der Japaner springt 140 Meter.

9.41: Nur 123,5 Meter für Johannes Rydzek. Der Olympiasieger von 2018 wird damit mit großem Rückstand in die Loipe gehen.

9.39: Die momentane Spitze: Manuel Faißt auf Platz 1. Gefolgt vom Österreichern Franz-Josef Rehrl.

9.34: Manuel Faißt ist gesprungen. Der erste Deutsche holt sich direkt die Führung mit 133 Metern.

9.32: Mit 135,5 Metern - und damit einer Minute - geht der Österreicher Franz-Josef Rehrl in Führung. Sein Landsmann Lukas Greiderer springt 129 Meter.

9.26: Langsam wird es spannend. In den kommenden Minuten werden auch die deutschen Athleten starten.

9.25: Und direkt auf Platz fünf. Denn Antoine Gerard springt mit 129,5 Metern auf Platz zwei.

9.24: Rang vier für den Italiener Raffaele Buzzi. Er schaffte 124 Meter bei Aufwind.

9.20: Matteo Baud aus Frankreich bleibt mit 131,5 Metern in Führung.

9.14: Rang zwei für den Tschechen Jan Vytrval mit 125 Metern.

9.10: Mit 123,5 Metern gelingt es Ondrej Pazout, den Italiener zu überholen.

9.07: Dem Italiener Iacopo Bortolas gelingt der erste gute Sprung auf 121,5 Meter. Vorerst Bestweite.

9.04: Der Wettkampf läuft! Die vorderen Startnummern haben aber Schwierigkeiten, die 110-Meter-Marke zu erreichen.

Olympia: Nordische Kombination im Live-Ticker - Für Rydzek geht es um die Titelverteidigung

Update vom 15. Februar, 9.00 Uhr: In wenigen Minuten geht es hier los. Wir sind schon gespannt, was die Deutschen zeigen.

Erstmeldung vom 15. Februar: Zhangjiakou - Heute steigt der nächste Wettkampf der Nordischen Kombination. Um 9 Uhr findet das Springen von der Großschanze statt, um 12 Uhr folgt der 10-Kilometer-Langlauf.

Als eigene olympische Sportart vereint die Nordische Kombination Skispringen und Langlaufen. Anders als die beiden Einzeldisziplinen, ist die Nordische Kombination bei den Olympischen Winterspielen aber ausschließlich eine Herrendisziplin. Sie wird als Einzel- sowie als Teamwettkampf ausgetragen. Wer am weitesten springt, darf als Erster starten. Daraus folgt auch: Wer beim anschließenden Langlauf-Rennen als erster im Ziel ist, hat gewonnen.

Nach dem grandiosen Schlusssprint von Vinzenz Geiger im letzten Wettkampf dürfte der Oberstdorfer Blut geleckt haben. Am vergangenen Mittwoch hatte sich Geiger von Rang 11 nach dem Springen auf den ersten Platz nach vorne gelaufen. Für den 24-Jährigen das erste Olympia-Gold in einem Einzelwettkampf und wohl einer der größten Erfolge seiner Karriere.

Eric Frenzel hofft auf Teilnahme beim letzten Wettkampf

Für das restliche Team Deutschland lief das Rennen enttäuschender: Johannes Rydzek hatte nach dem Springen auf Platz 4 eigentlich gute Chancen auf eine Medaille. Am Ende reichte es aber nur für Platz 5. Und auch Julian Schmid hatte ein starkes Springen abgeliefert, beendete das Rennen jedoch auf Platz 8.

Der deutsche Mitfavorit Eric Frenzel nimmt auch am heutigen Rennen aufgrund seiner Corona-Infektion nicht teil. Laut einem Bericht der Sportschau hofft er aber weiterhin auf einen Einsatz beim letzten olympischen Wettkampf. Anders sein Teamkollege Terence Weber, der ebenfalls positiv auf Corona getestet worden war: Für ihn sind die Spiele beendet.

Titelverteidigung: Rydzek holte 2018 Olympia-Gold

Im Springen von der Großschanze treten für Deutschland heute demnach an: Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger, Julian Schmid und Manuel Faißt. Für Rydzek dürfte es um die Titelverteidigung gehen: 2018 holte er in Pyeongchang Gold. Zu den Favoriten wird er aber nicht gezählt. Hier werden Geiger, Johannes Lamparter (Österreich) und Jörgen Graabak (Norwegen) gehandelt.