Einer der „schönsten Plätze überhaupt“: Miriam Neureuther geht Eisbaden – mit „Powerfrauen“

Die Aktivität ist Kult in Bayern: das Eisbaden. Miriam Neureuther, Frau von TV-Experte Felix Neureuther, versucht sich im Wettersteingebirge an dem Trend. Und nicht nur sie.

Garmisch-Partenkirchen – „Es war ein unglaublicher Tag.“ Mit diesen Worten versah Ex-Biathlon-Star Miriam Neureuther ein jüngstes Posting bei Instagram. Es zeigt sie beim Eisbaden mit anderen Frauen am Kreuzjochhaus im Wettersteingebirge, unweit ihrer Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen in den bayerischen Alpen gelegen.

Miriam Neureuther: Frau von Felix Neureuther ist begeistert vom Eisbaden

Die Frau von Ski-alpin-Experte Felix Neureuther (ARD) zeigte sich ganz begeistert von der Outdoor-Aktivität, die sich insbesondere in Bayern seit Jahren großer Beliebtheit erfreut. Und die gut für den Kreislauf und für die Durchblutung sein soll. „Mädels + Moritz, es war ein unglaublicher Tag mit euch Powerfrauen!!! Vielen Dank für dieses unvergessliche Erlebnis mit euch allen zusammen, an einem der schönsten Plätze überhaupt“, schrieb die 33-jährige Oberbayerin zu ihrem Beitrag in dem sozialen Netzwerk.

Eines verschwieg Neureuther, ehemals Gössner, ihren rund 160.000 Followern: Wie es zu der Zusammenkunft kam. Laut Internet-Recherche handelte es sich um eine „holistische“ Veranstaltung ihrer Schwägerin Ameli Neureuther, die Yoga-Lehrerin ist, und von deren Geschäftspartner Moritz Ross, eines Holistic Coaches, unter der Federführung von Miriam Neureuther selbst.

Name des Events: „LOVE YOURSELF Women Empowerment Day“. Kostenpunkt pro Teilnehmerin: 480 Euro. Miriam Neureuther hatte den Fotos zufolge richtig Spaß und Freude daran. Das Event unter Gesundheitsaspekten und für ein ganzheitliches Abschalten beinhaltete laut ihres Instagram-Profils zudem zum Beispiel Yoga-Übungen vor einem Lagerfeuer im Freien.

Frau von Felix Neureuther: Wintersport-Star Miriam Neureuther gilt als Yoga-Fan

Treffend: Neureuther gilt als großer Yoga-Fan. Für einen Sponsor machte die Dreifach-Mutter und einstige Spitzenathletin etwa einmal Yoga-Übungen für Schwangere vor. Und teilte ihre Eindrücke dann bei YouTube. Erst kürzlich hatte Familie Neureuther indes die Einschulung von Tochter Matilda gefeiert – stilecht mit einem lustigen Lederhosen-Foto für die Social-Media-Gemeinde.

Miriam Neureuther: Familienleben in Garmisch-Partenkirchen nach Biathlon-Karriere

Miriam Neureuther, die in Garmisch-Partenkirchen geboren wurde und mit ihrer Familie auch heute dort lebt, hatte in ihrer Wintersport-Karriere zwischen 2008 und 2019 zweimal Gold bei Biathlon-Weltmeisterschaften mit der Staffel sowie Silber im Langlauf-Einzel bei Olympia 2010 in Vancouver gewonnen. Zudem holte sie im Biathlon-Weltcup sieben Siege, drei im Einzel und vier mit der Staffel. Ihre Mutter ist eine gebürtige Norwegerin, weswegen Neureuther neben der deutschen ferner die norwegische Staatsbürgerschaft besitzt. (pm)