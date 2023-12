Geiger, Wellinger & Co. in Topform: Klappt's auch bei der Vierschanzentournee?

Von: Melanie Gottschalk

Wieder einmal sind die deutschen Skispringer kurz vor der Vierschanzentournee in bestechender Form – und wieder wächst der Traum vom goldenen Adler.

München – Karl Geiger jubelte am vergangenen Weltcup-Wochenende gleich zweimal – weil er beide Springen in Klingenthal gewann. Er ist jedoch nicht der einzige, denn neben Geiger liegen mit Andreas Wellinger und Pius Paschke gleich drei Deutsche unter den Top-Vier im Gesamtweltcup. Kein Wunder also, dass die Deutschen mit Blick auf die nahende Vierschanzentournee wieder einmal auf einen Coup hoffen.

Geiger sichert sich Doppelsieg bei Weltcup-Springen in Klingenthal

Dass es überhaupt zum Doppelsieg Geigers am Wochenende kam, war vorher nicht unbedingt zu erwarten. Denn der 30-Jährige schien im Gegensatz zu seinen Teamkollegen zu Beginn der Saison noch nicht wieder ganz in Top-Form zu sein. Doch seine Leistungsexplosion sorgte in Klingenthal für das Traum-Wochenende und lässt die DSV-Fans hoffen, dass er diese Form bis zur Vierschanzentournee hält. Am 15. und 16. Dezember müssen die Skispringer nun noch in Engelberg ran, dem traditionell letzten Weltcup-Springen vor der Tournee.

Sollten sie dort ihre gute Form bestätigen können, sind sie bei der Vierschanzentournee sicher wieder im Kreis der Favoriten. „Das ist der Wahnsinn, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das hätte ich nicht erwartet“, sagte Geiger nach seinem zweiten Sieg innerhalb von zwei Tagen bei Eurosport.

In Klingenthal hatte Karl Geiger allen Grund zum Jubeln: Der deutsche Skispringer konnte beide Weltcup-Springen für sich entscheiden. © Memmler/imago

Geiger beweist bei Springen Nervenstärke – und nährt die Hoffnung der deutschen Fans

Seine Nervenstärke bewies er dabei vor allem beim Springen am Sonntag, als die wechselnden Bedingungen für ein schwieriges Springen sorgten. „Aber das ist eben der Karl, der bringt es immer runter“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am ARD-Mikro. Stefan Kraft, der die ersten vier Springen gewonnen hatte und bereits als Dominator für die Vierschanzentournee gesehen wurde, landete am Sonntag erstmals in dieser Saison nicht auf dem Podium.

Zwar steckt Kraft weiterhin im Gelben Trikot, dahinter folgen aber Geiger auf Platz zwei, Wellinger auf Platz drei und Paschke auf Platz vier. Die Skisprung-Fans dürften also abermals auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee hoffen. Der letzte deutsche Coup ist bereits 21 Jahre her, damals gewann Sven Hannawald alle vier Springen. Seitdem gab es zwar schon häufiger die Hoffnung, am Ende reichte es jedoch nie für den Goldenen Adler.

Mit drei Springern in den Top-Vier sind die Hoffnungen in diesem Jahr jedoch wahrscheinlich so groß wie lange nicht mehr. (msb)