Nach „schlimmstem Schmerz“ ihres Lebens: Ski-Ass fühlt sich im Stich gelassen

Von: Tom Springer

Nach Sorgen um eine Beinamputation ist Lisa Hörnblad tatsächlich zurück auf der Piste. Doch zu ihrem Ärger steht die schwedische Speed-Fahrerin aktuell ohne Team da.

München – Ihre lange Leidenszeit ist endlich vorbei, doch bei Lisa Hörnblad herrscht weiter Ungewissheit. Denn obwohl die Ski-Saison bereits läuft, ist die schwedische Speed-Spezialistin noch immer ohne Trainer und Betreuer. Nachdem sie in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Knieverletzungen zu kämpfen hatte, fühlt sie sich nun vom schwedischen Verband im Stich gelassen, wie sie im Interview mit svt.se erbost zum Ausdruck brachte.

Lisa Hörnblad Geboren: 06.03.1996 (Alter 27 Jahre), Örnsköldsvik (Schweden) Nationale Erfolge: Mehrfache schwedische Meisterin in Abfahrt, Super-G und Kombination Internationale Erfolge: Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb bei der Junioren-WM 2016 in Sotschi

„Ich dachte sie müssen mein Bein amputieren“: Hörnblads Horror-Verletzung

Aber der Reihe nach: Im Dezember 2022 hatte die 27-Jährige die wohl übelste Verletzung ihrer ohnehin schon seuchenbehafteten Karriere erlitten: „Ich dachte, sie müssen mir mein Bein amputieren. Es fühlte sich an, als würde es explodieren“, berichtet Hörnblad über die in Folge einer ihrer vielen Knie-Operationen erlittenen Blutvergiftung. Bei dieser habe sie den „schlimmsten Schmerz ihres Lebens“ gespürt.

Doch Hörnblad erholte sich dank einer Eigenbluttherapie und kämpfte sich zurück – wieder einmal. In Schweden ist sie jedoch die einzige konkurrenzfähige Speed-Fahrerin. Ein Schicksal, das ihr Landsmann Felix Monsén bei den Männern teilt. Dieser trainiert deshalb seit dieser Saison gemeinsam mit den Norwegern.

Endlich wieder auf Skiern, aber alles andere als glücklich: Lisa Hörnblad. © DANIEL STILLER

Pechvogel fühlt sich vom Verband alleine gelassen

Für Hörnblad gibt es eine solche Regelung derweil nicht. „Ich finde es frustrierend und unfair, dass es für manche einen klaren Plan gibt, während andere wie ich nichts bekommen“, so die 32-malige Weltcupstarterin gegenüber svt.se: „Es ist inakzeptabel, dass es so große Unterschiede gibt.“

Stattdessen trainierte Hörnblad bisher nur mit dem schwedischen Slalom-Team, stand in dieser Vorbereitung deshalb noch kein einziges Mal auf Abfahrtskiern. Für die Zukunft ergebe sich für sie dadurch vor allem Ungewissheit – eine mental schwierige Situation, so Hörnblad. Vom Verband zeigte sich die mehrfache schwedische Meisterin deshalb enttäuscht: „Sie haben ständig versucht, meine Hoffnungen aufrechtzuerhalten, dass sie an einer Lösung arbeiten, aber es wurde keine gefunden.“

Lars Melin, Schwedens Nationalmannschafts-Chef wollte die Vorwürfe unterdessen so nicht stehen lassen und erklärte: „Sie war den ganzen Herbst mit den Technikerinnen unterwegs. Jetzt werden wir sehen, wie ihr Knie auf etwas härteres Fahren reagiert. Wir möchten, dass ihr Knie in Form kommt, bevor wir einen Plan erstellen.“ Es habe demnach keinen Sinn, ein Team für sie aufzubauen, bevor man sicher sei, dass ihr Knie auch halte. (tos)

