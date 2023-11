Wer steckt unter dem Helm? Kai Pflaume und Felix Neureuther erlauben sich Scherz

Von: Andre Oechsner

Um den Auto-Influencer Gercollector ranken sich viele Mythen. Kai Pflaume und Felix Neureuther machen sich daraus einen Spaß.

München – Wer steckt hinter dem Gercollector? Seinen Helm hat der Auto-Influencer noch nie abgenommen. Kai Pflaume und Felix Neureuther präsentieren ihren fast 1,5 Millionen Abonnenten auf Instagram die nicht ganz ernst gemeinte Lösung.

Gercollector Beruf: Auto-Influencer Alter: 30 Jahre Abonnenten bei Instagram: 1,3 Millionen Follower bei YouTube: 300.000

Geheimnis um den Gercollector – Helm wird abgenommen

Hintergrund sind die zahlreichen Legenden, die über den Influencer Gercollector erzählt werden. „Du wolltest schon immer wissen, wie der Gercollector ohne Helm ausschaut?“, fragt Pflaume in einem Beitrag auf seinem Account, und fügt dann scherzend an: „Dieses gut gehütete Geheimnis darf ich heute lüften.“

Es sei ein ganz besonderer Moment meint Pflaume in dem online gestellten Beitrag. Auf dem Video ist zunächst eine geheimnisumwobene Person zu sehen ist, die einen Helm mit verspiegeltem Visier auf dem Kopf trägt. Einen solchen, wie ihn auch stets Gercollector gebraucht.

Nicht der Gercollector: Es ist Felix Neureuther

Derjenige, der den Helm auszieht, war allerdings nicht wie erhofft Gercollector, sondern Felix Neureuther. „Du bist es? Ehrlich?“, tut Pflaume ironisch verwundert. „Ja, das war meine zweite Identität“, antwortet Neureuther, der erst in den vergangenen Tagen für Aufsehen sorgte.

Was für ein Gesicht sich tatsächlich hinter dem Gercollector verbirgt, bleibt also weiterhin ein großes Mysterium. Der Influencer gehört mit seinen 1,3 Millionen Abonnenten auf Instagram nicht nur in Deutschland, sondern inzwischen weltweit zu den gefragtesten Experten und Markenbotschaftern, wenn es um teure Autos sowie den damit verbundenen neuesten Trends geht.

Wer ist der Influencer Gercollector wirklich? Kai Pflaume und Felix Neureuther erlauben sich einen kleinen Spaß. © Montage: Stefan Schmidbauer/imago/kaipflaume/instagram

So wurde Gercollector zum Auto-Influencer

Wessen Gesicht hinter Gercollector steckt, bleibt also nach wie vor ungelöst. Bisher ist lediglich bekannt, dass der 30 Jahre alte Michael Spegel unter diesem Decknahmen auftritt und damit längst zur Berühmtheit geworden ist. Die Leidenschaft für PS-starke Sportwagen bekam Gercollector praktisch in die Wiege gelegt.

„Über Generationen wurde die Begeisterung für Autos weitergegeben, richtig ausgebaut hat die Sammlung aber vor allem mein Vater in den letzten Jahren“, sagt Spegel im Interview mit dem deutschen Ableger des Männermagazins GQ. „Von klein auf bin ich in Karts oder auf Motorrädern gesessen und konnte im jungen Alter schon häufig Sportwagen aus der Sammlung auf der Rennstrecke fahren. Mein Vater hätte es sicherlich gerne gesehen, wenn ich Rennfahrer geworden wäre.“ (aoe)