Gesamtweltcupsieg für Amerikanerin Mikaela Shiffrin – vierter Gesamtsieg ihrer Karriere

Amerikanerin Mikaela Shiffrin beim Super-G-Finale © IMAGO/GEPA pictures/ Mario Buehner

Vierter Gesamtweltcupsieg für Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin.

Courchevel - Die amerikanische Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat zum vierten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. Der zweimaligen Olympiasiegerin reichte beim Saisonfinale im Super-G am Donnerstag Platz zwei, um Verfolgerin Petra Vlhova aus der Slowakei endgültig abzuschütteln. Den Sieg beim Weltcup in Courchevel holte sich Ragnhild Mowinckel aus Norwegen. Dritte wurde Michelle Gisin aus der Schweiz.

Deutschlands einzige Starterin Kira Weidle fuhr in ihrer schwächeren der beiden Speed-Disziplinen auf den 20. Rang. Die Italienerin Federica Brignone, die am Donnerstag Platz 19 belegte, hatte schon vor dem Weltcup-Finale die kleine Kristallkugel im Super-G sicher.

Der österreichische Skirennfahrer Vincent Kriechmayr hat den letzten Super-G der Saison gewonnen.

Nachdem der Weltmeister schon am Vortag in der Abfahrt erfolgreich war, holte er sich am Donnerstag seinen nächsten Sieg in Courchevel. Zweiter wurde der Schweizer Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt mit einem Rückstand von 0,53 Sekunden. Dessen Landsmann Gino Caviezel (+0,75) belegte Rang drei.

Das deutsche Trio enttäuschte wie schon am Mittwoch und verpasste geschlossen die Top Ten. Als 15. fuhr zumindest Andreas Sander in die Punkteränge. «Ich bin volles Risiko gegangen. Wollte nochmal ein gutes Ergebnis einfahren. Das ist mir nicht ganz gelungen», sagte der Athlet vom SG Ennepetal am ZDF-Mikro. Josef Ferstl belegte Rang 19, Romed Baumann landete zwei Positionen dahinter.

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hatte schon vor dem Rennen den Sieg in der Disziplinenwertung sicher. Für die Alpin-Riege stehen in Frankreich neben dem Team-Wettbewerb am Freitag noch der Riesenslalom (Samstag) und der Slalom (Sonntag) an. (dpa)