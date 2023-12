Olympiasiegerin nach Biathlon-Wechsel aus Weltcup-Kader gestrichen

Von: Sascha Mehr

Drucken Teilen

Wintersport-Ass Stina Nilsson musste einen schweren Rückschlag hinnehmen, denn für sie ist kein Platz mehr im Weltcup-Kader.

Stockholm – Die neue Weltcup-Saison im Biathlon ist angelaufen. Zum Auftakt im schwedischen Östersund gab es spannende Rennen und durchaus überraschende Sieger und Besiegte. Die Wettkämpfe zum Start der Saison 2023/24 machten Lust auf mehr, aber bei Lokalmatadorin Stina Nilsson machte sich bereits jetzt große Enttäuschung breit, denn sie musste einen schweren Rückschlag einstecken.

Biathlon-Star erlebt bittere Degradierung

Der schwedische Verband gab bekannt, dass Nilsson aus dem Weltcup-Kader genommen und durch das Talent Sara Andersson ersetzt wurde. Grund sind die schwachen Leistungen beim Weltcup in Östersund. Nilsson wurde 84. im Einzel und 69. im Sprint. Die Qualifikation für die Verfolgung verpasste sie klar und deutlich.

Die 30-Jährige, die in der Saisonvorbereitung im Sommer durch mehrere Krankheiten zurückgeworfen wurde, ist derzeit meilenweit von ihrer Bestform entfernt. Nilsson zeigte sich am Schießstand gegenüber der Konkurrenz chancenlos und auch in der Loipe brachte sie nicht die Leistungen, die sie imstande ist zu zeigen.

Stina Nilsson musste einen Rückschlag einstecken. © stinanilssoons/Instagram / Imago

Statt Weltcup in Hochfilzen geht es für sie im zweitklassigen IBU-Cup in Idre Fjäll weiter. Nilsson gab sich trotz der Degradierung kämpferisch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Medium SVT: „Für mich ist es das Wichtigste, überhaupt Rennen zu bestreiten und ich freue mich darauf, in Idre Fjäll anzutreten. Zwei Sprints und ein Verfolgungsrennen liegen mir gut, es wird Spaß machen.“

Biathlon-Star muss fortan im IBU-Cup starten

Wie lange Nilsson im IBU-Cup starten muss, ist derzeit unklar. Nur durch überzeugende Leistungen und vordere Platzierungen wird sie ein Comeback im Weltcup schaffen. Die Formkurve der vergangenen Jahre zeigt aber deutlich nach unten. Nach ihrem Wechsel vom Langlauf zum Biathlon vor drei Jahren schaffte sie eine einzige Podestplatzierung. Ansonsten hing sie meist im Mittelfeld fest.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Die größten Erfolge ihrer Karriere feierte die 30-Jährige im Langlauf. Bei Olympia 2018 in Pyeongchang gewann sie im klassischen Sprint die Goldmedaille. Außerdem sammelte sie bei Olympischen Spielen zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Bei Langlauf-Weltmeisterschaften gewann sie 2019 in Seefeld zwei Titel. (smr)