Goldmedaille beflügelt Biathletinnen: Voigt freut sich über bestes Karriereergebnis

Olympiamedaille im Gepäck: Die deutschen Biathletinnen um Vanessa Voigt können durch die Goldmedaille von Denise Herrmann beflügelt in die kommenden Rennen starten © Hendrik Schmidt / picture alliance

Biathletin Vanessa Voigt glaubt an eine positive Wirkung des Olympiasiegs von Denise Herrmann für die deutsche Frauen-Mannschaft bei den Winterspielen in China.

Zhangjiakou - «Wir wissen alle, dass es einen beflügelt im Team. Es ist einfach cool, wenn man eine Olympiasiegerin im Team hat und letztendlich bestärkt das die Mannschaftsleistung», sagte die 24 Jahre alte Thüringerin am Donnerstag in Zhangjiakou, ergänzte aber auch: «Wir sind alle bodenständig. So eine Goldmedaille lässt da jetzt keinen abheben.»

Am Freitag (10.00 Uhr) sind die Skijägerinnen im Sprint gefordert und stehen nach Herrmanns Gold-Coup im Einzel erneut im Fokus. Voigt hatte Edelmetall als Vierte im schweren Klassiker über 15 Kilometer am Montag nur um 1,3 Sekunden verpasst. «So richtig abgehakt ist es immer noch nicht. Ich denke da manchmal noch darüber nach, wo ich das hätte rausholen können», sagte die Olympia-Debütantin vor dem Sprint-Abschlusstraining: «Aber letztendlich sage ich mir: Ich habe alles gegeben. Ich hätte es nicht schneller bestreiten können.» Natürlich sei der knappe Rückstand aber «ärgerlich» für sie.

Ein bisschen überrascht ist Voigt von ihrer Leistung selbst. Nachdem sie zum Auftakt in der Mixedstaffel am vergangenen Samstag zwei Strafrunden geschossen hatte, lieferte sie im Einzel das bislang beste Ergebnis ihrer Karriere ab. «Wir haben auf diesen Höhepunkt hingearbeitet, dass es so aufgeht, war aber nicht zu erwarten», sagte Voigt, die sich vor dem zweiten Individual-Start erleichtert zeigte: «Wer hätte das vor zwei Monaten gedacht, dass ich hier so stehe. Ich kann jetzt mit nicht so viel Druck reingehen.»

Neben Herrmann und Voigt wird der Deutsche Skiverband über die 7,5 Kilometer im Nordwestens Pekings von Franziska Preuß und Vanessa Hinz vertreten. Vor vier Jahren hatte Laura Dahlmeier in Pyeongchang die erste ihrer beiden Goldmedaillen in Südkorea in dieser Disziplin geholt, Hinz war dahinter als zweitbeste Deutsche Fünfte geworden. (dpa)