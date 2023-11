Biathlon-Rekordweltmeisterin erstmals Mutter – zahlreiche Stars gratulieren

Kurz nach dem Ende ihrer Karriere verkündete Marte Olsbu Roiseland, dass sie Mutter wird. Nun ist der kleine Sohn auf der Welt.

München – Marte Olsbu Roiseland dominierte über Jahre hinweg den Biathlon-Sport und sammelte eine beeindruckende Anzahl an Titeln. Im März 2023 entschied sich die 32-Jährige jedoch, ihre Skier endgültig beiseite zu legen und nur drei Monate später verkündete sie erfreuliche Nachrichten: Sie und ihr Ehemann Sverre erwarten ein Kind. Mittlerweile ist ihr kleiner Sohn geboren und das Elternglück ist unübersehbar.

Marte Olsbu Roiseland Karriereende: 2023 Größte Erfolge: 3x Olympisches Gold, 13x Gold bei Weltmeisterschaften, 1x Gesamtweltcup

Marte Olsbu Roiseland wird erstmals Mutter: So heißt der kleine Junge

In einem Beitrag auf Instagram gab Roiseland stolz den Namen ihres Sohnes bekannt. Der Junge heißt Tobias und wurde am 19.11.2023 geboren. Sie schreibt: „Zweifellos unser größtes Gold. Freue mich auf die Fortsetzung!“. Dazu veröffentlichte sie drei Fotos, die die junge Familie zusammen zeigen, auf einem der Fotos ist Vater Sverre zu sehen, wie er den kleinen Tobias in einer Babyschale trägt.

Sverre Roiseland ist Co-Trainer der deutschen Biathletinnen, beide sind also bekannte Gesichter in der Welt des Wintersports. Die Gratulationen ließen daher nicht lange auf sich warten. So äußerten die Biathlon-Schwestern Elvira und Hanna Öberg: „Herzlichen Glückwunsch“, Biathlon-Star Tarjei Bö kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch. Wunderschönes Trio!“

Auch Denise Herrmann-Wick gratuliert den stolzen Eltern

Auch die ehemalige deutsche Biathletin Denise Herrmann-Wick ließ ihre Glückwünsche da: „Glückwunsch und nur das Beste“, kommentierte sie unter dem Post, Maren Hammerschmidt schrieb: „Alles Gute für Euch und herzlichen Glückwunsch.“

Während ihrer aktiven Laufbahn errang Roiseland zahlreiche Titel und hält mit 13 WM-Titeln bis heute den Rekord. Dazu kommen drei Olympische Goldmedaillen und der Gewinn des Gesamtweltcups. Nach den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking hatte Roiseland mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine Corona-Infektion beim Biathlon-Saisonfinale 2022 in Oslo setzte ihr stark zu. Später erkrankte sie an Gürtelrose und verpasste die ersten Biathlon-Weltcups der Saison 2022/23.

Der ehemalige Biathlon-Star Marte Olsbu Roiseland und ihr Mann Sverre verkünden stolz die Geburt ihres Sohnes Tobias. © Montage: marteolsburoiseland/instagram

Rechtzeitig zur Biathlon-WM 2023 in Oberhof kehrte die Norwegerin zurück und holte in Thüringen Gold mit der Mixed- und Single-Mixed-Staffel sowie Bronze in der Verfolgung. Gleichzeitig markierte die WM das Ende ihrer aktiven Karriere. Nun freut sie sich auf ihre neue Rolle als Mutter, während ihre ehemaligen Kolleginnen ab Samstag erneut um Weltcup-Punkte kämpfen. (msb)