Olympia-Heldin feiert Verlobung im Dirndl: Auch Felix Neureuther gratuliert

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Ski-Superstar Ragnhild Mowinckel hat sich verlobt. Mehrere Wintersport-Freunde, darunter auch Felix Neureuther, gratulieren.

Oslo – Viele Wintersport-Stars nutzen die Sommerpause, um die Familienplanung voranzutreiben. Die Skifahrerin Ragnhild Mowinckel hat jetzt bekannt gegeben, dass sie sich mit ihrem Freund Mathias Tangenes verlobt hat. Die Doppel-Olympiazweite erhält für die Jubelnachricht zahlreiche Glückwünsche aus der Welt des Wintersports – auch der ehemalige Spitzen-Skirennläufer Felix Neureuther ließ es sich nicht nehmen zu gratulieren.

Ragnhild Mowinckel Geboren: 12. September 1992 (Alter 30 Jahre), Molde, Norwegen Disziplin: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Kombination Erfolge: 2x Silber Olympia 2018, 2x WM-Bronze, 3 Weltcup-Siege Freund: Mathias Tangenes

Ski-Superstar scherzt nach Verlobung – und zeigt sich im Dirndl

„Jetzt hast du mich ein Leben lang am Hals“, schreibt Mowinckel zu einem Foto mit ihrem Freund Tangenes auf Instagram und postet dazu drei Emojis, ein Herz, eines mit den Händen vor dem Gesicht und einen Ring. Auf dem Bild lächelt das glückliche Paar verliebt in die Kamera, zudem präsentiert die 30-jährige Norwegerin stolz ihren Verlobungsring.

Mowinckel ist die Freude über die bevorstehende Heirat mit Tangenes ins Gesicht geschrieben. Auf dem folgenden Foto sind die Hände des zukünftigen Ehepaares mit dem Ring am Finger zu sehen. Außerdem teilt Mowinckel Schnappschüsse in traditioneller Tracht, die einem Dirndl ähnelt, und vom gemeinsamen Ausflug zum Angeln in einem Boot. Die Kommentarspalte ist vollgepackt mit prominenten Glückwünschen.

Olympia-Heldin Ragnhild Mowinckel feiert ihre Verlobung im Dirndl. © Ragnhild Mowinckel/Instagram/Michael Kappeler/dpa

Olympia-Heldin verlobt: Auch Felix Neureuther gratuliert

Mehrere Freundinnen aus dem alpinen Skizirkus freuen sich für Mowinckel, darunter Lindsey Vonn, Corinne Suter, Wendy Holdener, Sara Hector oder Kira Weidle. Auch die Sommer-Olympionikin Amalie Iuel, die gemeinsam mit Wintersport-Legende Aksel Lund Svindal ein Baby erwartet, ist unter den Gratulanten.

Sogar Felix Neureuther hat sich in die Kommentarspalte gemischt und gratuliert Mowinckel. Der 39 Jahre alte Ex-Ski-Superstar dürfte die 30-Jährige noch aus gemeinsamen Zeiten während seiner aktiven Karriere kennen. Atle Lie McGrath, Kjetil Jansrud und Timon Haugan hinterließen ebenfalls eine Nachricht.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Mowinckel krönt ihr Wintersport-Jahr mit Verlobungsring

Für Mowinckel, die „ze Germans“ eine einheimische Spezialität zeigte, ist die Verlobung die Krönung eines erfolgreichen Jahres. Die Skandinavierin holte im Super-G in Cortina ihren dritten Weltcupsieg, bei der WM in Méribel sprang im Riesenslalom Bronze heraus. Im Gesamtweltcup wurde sie Sechste.

Bei Olympia 2018 gewann Mowinckel Silber in der Abfahrt und im Riesenslalom. Danach zog sie sich innerhalb eines Jahres zwei Kreuzbandrisse zu. Jetzt läuft es für sie wieder rund – auf der Piste wie auch privat. Eine dreifache Biathlon-Weltmeisterin feierte ihre Verlorbung als „Höhepunkt des Lebens“. (ck)