Rücktrittswelle geht weiter: Gleich zwei Ski-Asse machen Schluss

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Zahlreiche Ski-Profis haben nach diesem Winter bereits ihren Rücktritt bekannt gegeben, nun folgen zwei weitere. Eine von beiden ist erst 24 Jahre alt.

München - Im Wintersport gibt es aktuell eine Rücktrittswelle. Zahlreiche Athletinnen und Athleten haben in den vergangenen Wochen bereits ihre Karriere beendet. Nun haben auch die Britin Alex Tilley und die Französin Kenza Lacheb in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie aus dem Profisport aussteigen und sich künftig anderen Herausforderungen widmen wollen.

Name: Alexandra Tilley Alter: 29 Jahre (5. Oktober 1993) Disziplin: Ski Alpin WM-Debüt: 27. Januar 2013

Ski-Ass Alex Tilley beendet Profisport-Karriere

Der 29 Jahre alte Schottin Tilley gelang nie der ganz große Coup im Weltcup, sie schaffte es aber immer wieder in den zweiten Durchgang. 20 Mal fuhr sie insgesamt in die Punkte, ihr bestes Ergebnis war ein neunter Rang im Weltcup. „Es ist an der Zeit, sich von der Ski-Szene zu verabschieden und die neuen Herausforderungen und Abenteuer, die das Leben zu bieten hat, willkommen zu heißen“, schrieb sie in einem Post auf Instagram.

Aus ihrer Zeit als Rennfahrerin nehme sie vor allem mit, dass es immer um die Menschen gehe, die man auf dem Weg trifft. Sie hoffe, dass sie dem Skirennsport in irgendeiner Form erhalten bleibe, „aber für den Moment ist es an der Zeit, den Rennanzug an den Nagel zu hängen.“

Alex Tilley (links) und Kenza Lacheb (rechts) machen Schluss. Sie verabschieden sich aus dem Skisport. © GEPA Pictures/imago

Kenza Lacheb hängt mit gerade einmal 24 Jahren die Skier an den Nagel

Auch die 24 Jahre alte Französin Kenza Lacheb wird in der kommenden Saison nicht mehr an den Start gehen, sie will sich ebenfalls neuen Herausforderungen stellen. Die Slalom-Spezialistin kam nie über den Status als Talent hinaus und nahm insgesamt nur viermal an Weltcup-Rennen teil. Ihre beste Platzierung war ein 27. Platz in diesem Januar. „Glücklich, beruhigt und voller Enthusiasmus, was die Zukunft für mich bereithält, habe ich mich entschieden, mein Leben als Spitzensportlerin zu beenden“, schreibt sie auf Instagram.

Sie habe ihr ganzes Herzblut und ihre Energie in die Erfüllung ihrer Leidenschaft gesteckt und habe einige ihrer Träume verwirklichen können. „Parallel zu meinem Leben als Sportlerin hatte ich immer auch andere Leidenschaften und den Wunsch, mich in anderen Projekten zu verwirklichen. Heute haben diese Bestrebungen die goldenen Träume eines kleinen Mädchens ersetzt“, schreibt sie abschließend. (msb)