Biathlon-Hoffnung (25) mit überraschendem Karriereende – Gründe bleiben rätselhaft

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der Biathlet Lucas Pitzer hat seine Karriere beendet, wie der österreichische Verband bekannt gab. Die genauen Gründe sind unklar.

Wien – Der Biathlon-Sport in Österreich verliert ein großes Talent, denn Lucas Pitzer beendet seine aktive Karriere mit sofortiger Wirkung. Der 25-Jährige galt bis zu seinem Rücktritt als Nachwuchshoffnung in Österreich. „DANKE Lucas! Wir bedanken uns für die gemeinsamen Jahre und wünschen dir alles Gute für die Zukunft“, schrieb der österreichische Verband auf seinem Instagram-Kanal.

Lucas Pitzer Geboren: 29 September 1998 Nationalität: Österreich Sportart: Biathlon

Biathlon-Rücktritt: Pitzer beendet Karriere

Neben mehreren Fans, die den frühen Rücktritt des 25-Jährigen vom Biathlonsport bedauern, kommentierte auch sein Heimatverein, der WSV Ramsau, den Post des österreichischen Verbandes: „Lieber Lucas, wir wünschen dir alles Gute und sind sehr stolz auf deine zahlreichen Erfolge!“

Der Rücktritt vom professionellen Biathlon erfolgt aus „gesundheitlichen Gründen“, so der Verband weiter, ohne einen genaueren Grund anzugeben. Der 25-Jährige hatte im Sommer die Vorbereitung auf die nächste Saison ganz normal begonnen. Von einer Verletzung im Training bei Pitzer ist nichts bekannt. Der plötzliche Rücktritt kommt deshalb durchaus überraschend.

Lucas Pitzer hat seine Karriere beendet. © pitzerschnitte/Instagram / Imago

Pitzer war für die Saison 2023/24 im B-Kader der österreichischen Nationalmannschaft eingeplant. Nach dem Rücktritt Pitzers sind dort noch Lukas Haslinger, Patrick Jakob, Leon Kienesberger, Christian Langegger, Oliver Lienbacher, Fredrik Mühlbacher, Fabian Müllauer, Magnus Oberhauser, Maximilian Prosser und Dominic Unterweger am Start.

Biathlon-Rücktritt: Pitzer mit wenigen Einsätzen im Weltcup

In seiner Karriere wurde Pitzer die meiste Zeit im zweitklassigen IBU-Cup eingesetzt. Die vergangene Saison 2022/23 war seine erfolgreichste. Im Gesamtklassement schaffte er es auf Platz 38, die meisten Punkte sicherte er sich in den Verfolgungsrennen. Das beste Ergebnis war ein fünfter Platz im schwedischen Idre Fjäll.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Im Weltcup debütierte der 25-Jährige in der Saison 2020/21 im Sprint von Hochfilzen. Danach musste er lange auf einen zweiten Einsatz warten. Erst 2022/23 stand er in Ruhpolding wieder bei einem Weltcup-Rennen am Start. Am Schießstand lief es im Einzel aber alles andere als optimal und so leistete er sich insgesamt zehn Schießfehler. Damit landete er nur auf dem 94. und somit letzten Platz. Anschließend lief er mit der österreichischen Staffel auf Rang elf.

Neben Pitzer gab es einige weitere Rücktritte in diesem Sommer. Nach der nächsten Saison wird auch Benedikt Doll das Gewehr in die Ecke stellen. (smr)