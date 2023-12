Hannawald und Bundestrainer strafen Skisprung-Star Eisenbichler ab

Von: Lina Krull

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler steckt momentan in einer Formkrise. Dazu äußerten sich auch Bundestrainer Horngacher und Experte Hannawald.

Siegsdorf – Während seine Skisprung-Kollegen mitten in den Vorbereitungen für die kommende Vierschanzentournee stecken, steht für Markus Eisenbichler erstmal der nächste Continental-Cup auf dem Plan. Und auch dort, in der zweitklassigen Wettkampfserie, kann sich der mehrmalige Weltmeister zurzeit nicht durchsetzen. Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher und TV-Experte Sven Hannawald ordneten die Situation um „Eisei“ ein – und übten Kritik an dem Skispringer.

Markus Eisenbichler Geboren: 3. April 1991 (Alter 32 Jahre), Bad Reichenhall Weltcupsiege (Einzel): 3 Größte Erfolge: Olympia-Bronze 2022 (Team), 6 x WM-Gold (2017, 2019, 2021)

„Demontiert sich selbst“: Bundestrainer und Hannawald kritisieren Eisenbichler

Konkret geht es bei der Kritik um die aktuelle Sprungform des 32-jährigen Bayers, der bei den bisher vier Springen im Continental-Cup nur die Plätze 14, 23, 16 und 26 belegen konnte. „Dass er so überhaupt nichts zusammenbringt, ist für mich unverständlich“, offenbarte Bundestrainer Stefan Horngacher am Wochenende beim Weltcup in Engelberg.

Sven Hannawald, TV-Experte bei Skisprung-Übertragungen der ARD, wurde in seiner Wortwahl noch deutlicher: „Ich verstehe von außen wirklich nicht, wo das Problem ist und warum er sich so selbst demontiert. Er kackt im Wettkampf ab. Das sind persönliche Dinge, bei denen man von außen viele Fragezeichen hat“, so der Vierschanzentournee-Gewinner von 2002 zur Deutschen Presse-Agentur. Über die genauen Gründe können auch die beiden ehemaligen Skispringer nur munkeln.

Markus Eisenbichler kommt momentan nicht wieder an seine alte Form heran. © Wagner/Imago

Eisenbichler in Formkrise – Was vermutet Bundestrainer Horngacher?

Schon in der vergangenen Wintersport-Saison 2022/23 schlug sich der gebürtige Bayer mit schwachen Leistungen herum – am Ende der Saison klappte es dann wieder mit dem Fliegen. Bei der Raw-Air-Tour Mitte März 2023 in Lillehammer flog der Bundespolizist sogar auf 146 Meter – Schanzenrekord. In der Vorbereitung auf die neue Saison hakte es schließlich an der ein oder anderen Stelle, wie auch Horngacher weiß.

„Er hat im Sommer ein bisschen zu viele Probleme gehabt: Mit seinem Knie, er war immer wieder verletzt, auch mit seiner Ausbildung. Davon haben wir ihm auch abgeraten, das muss auch nicht unbedingt sein. Das wollte er unbedingt durchziehen“, stellte der Skisprungtrainer fest. „Eisei“ schloss im September bei der Bundespolizei seine Aufstiegsausbildung in den gehobenen Dienst ab und darf sich seitdem Polizeikommissar nennen. Wie es zukünftig für ihn aussieht, verriet der Bundestrainer auch.

Horngacher über Eisenbichler: „Müssen mal reden“

„Er überspielt oft viele Dinge. Wir müssen mal reden, wo die Reise hingeht“, legte der Bundestrainer dar und ergänzte: „Leistung zählt, das ist einfach so. Es ist egal, wie viele Medaillen du zu Hause hängen hast“. Skisprung-Kollege Sven Hannawald sieht die Lösung des Problems vor allem in Eisenbichlers Persönlichkeit.

Hannawald glaubt: „Für Markus kommt es ganz speziell auf den Charakter an und wie er mit der Situation umgeht. Er ist schon immer in seiner eigenen Welt gewesen, von daher ist er nicht vergleichbar“. Während es bei Eisenbichler zurzeit eher schleppend läuft, dreht ein anderer DSV-Adler so richtig auf. (likr/dpa)