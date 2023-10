Deutscher Eishockey-Torwart (25) verliert Kampf gegen Hirntumor – sein Klub ist „fassungslos“

Von: Marius Epp

Eishockey-Keeper Jan Dalgic ist einem Hirntumor erlegen. © Hafner/Imago

Die Hannover Indians trauern um Jan Dalgic. Der Eishockey-Goalie ist im Alter von nur 25 Jahren an einem Hirntumor gestorben.

Hannover – Monatelang hat er gegen die heimtückische Erkrankung gekämpft, nun musste er aufgeben: Jan Dalgic ist tot. Der Eishockey-Oberligist EC Hannover Indians gab den Tod seines Schlussmanns am Samstag in einer Mitteilung bekannt. Der 25-Jährige ist an einem bösartigen Hirntumor gestorben.

„Wir haben die traurige Pflicht, Euch mitzuteilen, dass unser Freund und Teamkollege Jan Dalgic heute in den frühen Morgenstunden verstorben ist“, schrieb der Klub auf seiner Facebook-Seite. Die Diagnose Hirntumor hatte Dalgic am 4. Januar 2023 bekommen – an seinem 25. Geburtstag.

Deutscher Eishockey-Keeper Jan Dalgic stirbt mit 25 Jahren an Hirntumor

Damals wurde er als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert. Das Schicksal des jungen Sportlers bewegte viele. Und die Eishockey-Familie hielt zusammen: Als die Indians die Initiative „The save of his life“ startete, kamen schnell über 120.000 Euro zusammen, um die notwendigen, aber kostenintensiven Operation zu finanzieren.

Unter anderem die NHL-Stars Leon Draisaitl und Philipp Grubauer unterstützten die Aktion. Dalgic wurde operiert, der Eingriff verlief gut. Der Goalie meldete sich bei Instagram: „Ich kann euch reinen Gewissens sagen, dass die Operation gut verlaufen ist.“

Hannover Indians „fassungslos“: Eishockey-Goalie Dalgic ist tot

Doch die furchtbare Krankheit kam zurück. Acht Monate später stirbt Dalgic. „Es sollte der ‚save of his life‘ sein, aber leider hat er den Kampf gegen einen übermächtigen Gegner nun doch nicht gewinnen können“, heißt es in der Mitteilung der Hannoveraner.

„Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, die sich so aufopferungsvoll um ihn gekümmert hat. Die Indians trauern um einen besonderen Menschen und stehen fassungslos vor der Empfindung der Ungerechtigkeit, die einen so jungen Menschen aus dem Leben reißt, das eigentlich gerade erst begonnen hatte.“

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) reagierte „mit großer Betroffenheit“ auf Dalgics Tod. Der 25-Jährige spielte bereits in der DEL2 und war deutscher Junioren-Nationalspieler.

Auch in Oberbayern kämpft ein Eishockey-Goalie um sein Leben. Anian Geratsdorfer vom TEV Miesbach ist auf Spenden angewiesen. (epp)