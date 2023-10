Deutsche Olympiasieger unterstützen ukrainisches Flüchtlingskind (9): „Bringen dich wieder nach Hause“

Von: Jan Oeftger

Deutsche Olympiasieger setzen sich für eine junge Nachwuchssportlerin aus der Ukraine ein. Sie sind unter dem Zusammenschluss „Athletes for Ukraine“ vereint.

München – „Athletes for Ukraine“ sind eine Gruppe aus einigen ehemaligen und aktiven deutschen Profi-Sportlerinnen und -Sportlern. „Wir erheben unsere Stimme und setzen uns für Frieden und Solidarität ein“, schreiben sie auf ihrer Website. Die meisten von ihnen sind Wintersportler, doch auch aus dem Fußball und der Leichtathletik sind Sportler vertreten. Jetzt hat der Verein wieder einer jungen Ukrainerin geholfen.

„Athletes for Ukraine“ Nathalie Geisenberger Rennrodlerin Anja Huber Selbach ehemalige Skeleton-Pilotin Felix Loch Rennrodler und viele weitere ehemalige und aktive Sportler

„Athletes for Ukraine“ bereiten junger Ukrainerin eine Freude

Die neunjährige Barbara Mandziuk ist mit ihrer Mutter wegen des Krieges aus der Ukraine geflüchtet. In München traf sie nun auf die deutsche Olympiasiegerin im Rennrodeln Nathalie Geisenberger, Anja Huber Selbach, Olympia-Dritte im Skeleton und den ukrainischen Skeleton-Fahrer Wladyslaw Heraskewytsch. Dort durfte sich die junge Ukrainerin auf einer kleinen Eisfläche auf solch einen Rodel-Schlitten setzen.

Die „Athletes for Ukraine“ bereiteten der jungen Ukrainerin Barbara eine Freude. © Instagram/Screenshot/athletes_for_ukraine und anjahuberskel

Von diesem Ereignis posteten die „Athletes for Ukraine“ auf ihrem Instagram-Account ein Foto, auf dem Barbara stolz vor den drei Profisportlern auf dem Schlitten sitzt. An dem Tag in München durfte sie sich auch in anderen Wintersportarten ausprobieren, wie ebenfalls auf Instagram zu sehen war. Mit einem Lasergewehr konnte sie beispielsweise den Biathleten nacheifern.

„Athletes for Ukraine“ hoffen, dass ukrainische Kinder in Deutschland „Ruhe und Frieden finden“

Auch privat ist die Ukrainerin sehr sportbegeistert. Neben dem Turnen spielt sie besonders gerne Schach. Doch auch für andere Dinge, die Neunjährige eben machen, soll Barbara in Deutschland die Möglichkeiten haben. Das wünschen sich die „Athletes for Ukraine“ in der Bildunterschrift: „Liebe Barbara, du bist ein ganz starkes Mädchen und wir wünschen dir und allen geflüchteten Kindern von Herzen, dass ihr hier bei uns in Deutschland Ruhe und Frieden findet und einfach nur Kinder sein dürft!“

Ein weiterer deutscher Olympiasieger hat den Post ebenfalls kommentiert: „Und irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, bringen wir dich wieder nach Hause, Varvara!!“ Der Rennrodler ist ebenfalls Mitglied des Zusammenschlusses. (jo)