„Alle an ihre Grenzen gelangt“: Maria Höfl-Riesch unternimmt Wander-Tour zur Meilerhütte

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Maria Höfl-Riesch machte eine Wanderung zur Meilerhütte. © Instagram mariahoeflriesch

Maria Höfl-Riesch bleibt auch nach ihrem Karriereende sportlich aktiv. Eine Wanderung zur Meilerhütte bringt die dreifache Olympiasiegerin dabei „an ihre Grenzen“.

München – Maria Höfl-Riesch ist eine der erfolgreichsten deutschen Skirennläuferinnen der Geschichte. Zu ihren größten Erfolgen gehören die Olympiasiege 2010 in der Super-Kombination sowie im Slalom und 2014 erneut in der Super-Kombination. Nach ihrem dritten Olympiacoup beendete Riesch 2014 ihre Karriere. Sportlich ist die 38-Jährige aber auch noch heute unterwegs.

Maria Höfl-Riesch Geboren: 24. November 1984 (38 Jahre alt) in Garmisch-Partenkirchen Größte Erfolge: 3x Olympia-Gold (2x 2010, 1x 2014) Karriereende: 20. März 2014

Höfl-Riesch startet Wandertrip bei regnerischem Wetter

Auf Instagram lässt Höfl-Riesch ihre Fans immer wieder an ihren sportlichen Herausforderungen nach dem Karriereende teilnehmen. So auch letztes Wochenende: Die ehemalige Skirennfahrerin postete einen Zusammenschnitt mehrerer Bilder in einem Video von ihrer letzten Tour.

Für die Wandertruppe um Höfl-Riesch ging es dabei am Mittwochmorgen (2. August) bereits um 8 Uhr bei regnerischem Wetter am Skistadion in Garmisch-Partenkirchen los. Erstes Ziel war dabei die Schachenhütte, die die Reisegruppe nach eigenen Angaben nach vier Stunden erreichte.

„Dieser Tag wird uns ewig in Erinnerung bleiben“: Höfl-Riesch schwärmt von Wanderung

Nach einer kurzen Stärkung ging es bei mittlerweile herrlichem Sonnenschein noch einmal eineinhalb Stunden weiter den Berg hinauf zur beliebten Meilerhütte, die auf knapp 2400 Meter liegt. Von dort wanderte Höfl-Riesch & Co. wieder zu den Schachen-Häusern zurück, wo die Gruppe „einen gemütlichen Hüttenabend mit Übernachtung“ verbrachte.

Am Donnerstagmorgen ging es nach einer Führung im Schachen-Schloss von König Ludwig über den Königsweg wieder Richtung Tal. Auch für Ex-Leistungssportlerin Höfl-Riesch war die Tour kein gemütlicher Spaziergang, wie die 38-Jährige in ihrem Instagram-Beitrag betont: „Es war eine wirkliche Herausforderung und alle sind ein wenig an ihre Grenzen gelangt, aber das war es allemal wert. Dieser Tag wird uns ewig in Erinnerung bleiben.“ Skilegende Marcel Hirscher sorgte derweil mit einer Ankündigung für Aufregung.