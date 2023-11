„Neue Frontfrau“: Ist dieses Biathlon-Juwel die neue deutsche Hoffnung?

Von: Stefan Schmid

Vergangenen Winter bei der EM abgesahnt und daraufhin mehrfach ausgezeichnet. Selina Grotian ist die neue Biathlon-Hoffnung im deutschen Frauen-Team.

Östersund – Das Team der deutschen Biathletinnen hat sich vor der Wintersport-Saison deutlich verjüngt. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling sieht die neue Konstellation allerdings mehr als Chance denn als Gefahr, zumal es keine Vorgaben gebe. Über den ein oder anderen Erfolg würde aber auch er sich freuen. Dafür sorgen könnte mit Selina Grotian eine, die schon jetzt mit Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier verglichen wird.

Selina Grotian beim IBU-Cup-Rennen im Ridnaun im vergangenen Winter. © IMAGO/Harald Deubert

Biathlon-Chef ist beeindruckt von Grotian

Vor dem Auftakt der Biathlon-Saison in Östersund hat der beim Deutschen Skiverband für Biathlon zuständige Sportdirektor ein umfassendes Interview gegeben. Im Gespräch mit sport.de war auch die Nachwuchsarbeit des Verbandes Thema. Das derzeit größte Aushängeschild ist wohl Selina Grotian, die trotz ihrer 19 Jahre schon erste Ausrufezeichen im Erwachsenenbereich setzen konnte.

Nachdem sie sich vor dem letzten Winter intern für den IBU-Cup qualifizieren konnte, rückte Grotian nun in den 1a-Kader für den Weltcup auf. Die Belohnung, für gute Leistungen in der „zweiten Liga“, bei der Europameisterschaft in Lenzerheide und bei der Juniorinnenweltmeisterschaften. In Lenzerheide holte sie zunächst Bronze im Sprint, um dann mit dem ersten Platz in der Verfolgung ihre Leistung zu vergolden. Die Krönung folgte denn bei der WM: Vier Goldmedaillen machten sie zur erfolgreichsten Sportlerin des Wettbewerbs.

Es kommt also nicht von ungefähr, wenn Bitterling sie als „Frontfrau unserer jungen vielversprechenden Garde“ bezeichnet. Im Weltcup solle sie nun erste Erfahrungen ohne den großen externen Druck sammeln. Ehrgeizig genug sei Grotian ohnehin. Und so ist das Lob ob ihrer „beeindruckenden Mentalität“ schon beinahe die logische Schlussfolgerung der Ausführungen Bitterlings.

Doppeltes Gold für Grotian auch Abseits der Biathlon-Strecke

Was Bitterling, wie es scheint, um jeden Preis verhindern will, ist zu viel Druck aufzubauen. So wolle man insgesamt mit dem Frauen-Team zwar „von Wettkampf eins an um das Podium mitlaufen“, Ergebnisvorgaben gäbe es jedoch keine. Auch Selina Grotian erhalte „ganz klar keine Ansage, dass sie dies oder jenes erreichen“ müsse. Zur Not wäre es „kein Beinbruch, wenn so eine junge Athletin mal in den IBU-Cup zurückgeht“.

Dass nach dem erfolgreichen Abschneiden bei der EM nun jedoch der öffentliche Fokus auf Grotian gerichtet sein dürfte, ist kein Geheimnis. Dazu beigetragen haben auch zwei Auszeichnungen. Erst im Oktober erhielt sie den deutschen Medien- und Publikumspreis „Goldene Henne“ als „Aufsteigerin des Jahres“. Schon im Frühjahr wurde ihr in ihrer Heimat Mittenwald die Ehre zuteil, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. (sch)

