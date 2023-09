Olympiasiegerin trauert um treuen Begleiter: „Schwer zu begreifen“

Teilen

Schicksalsschlag für die ehemalige Skilangläuferin und Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle. Die zweifache Olympiasiegerin trauert um ihren verstorbenen Hund.

Fischen im Allgäu - Evi Sachenbacher-Stehle hat in ihrer sportlichen Laufbahn viel erreicht. Zwei Olympia-Goldmedaillen, einmal WM-Gold im Skilanglauf sowie zahlreiche weitere Auszeichnungen pflasterten die Karriere der heute 42-Jährigen, die 2014 vom aktiven Leistungssport zurückgetreten war. Nun erlitt die Allgäuerin privat einen schweren Schicksalsschlag, wie sie auf ihrem Instagram-Kanal preisgab: Ihr geliebter Hund Happy ist kürzlich verstorben.

Evi Sachenbacher-Stehle Geboren: 27. November 1980 (Alter 42 Jahre), Traunstein Debüt im Weltcup: 27. Dezember 1998 Karriereende: 30. November 2014

Olympiasiegerin Sachenbacher-Stehle trauert um Hund Happy

Vor wenigen Tagen erst postete Evi Sachenbacher-Stehle auf Instagram: „R.I.P. geliebter Happy. In tiefster Trauer. Wir vermissen Dich.“ Es folgten in den darauffolgenden Tagen weitere Beiträge, in denen stets die Erinnerung an die geliebte Fellnase im Fokus stand. Auch Videos des grazilen Vierbeiners der Rasse Magyar Vizsla (Kurzhaariger ungarischer Vorstehhund) teilte der frühere Wintersport-Star mit seinen Followern.

„Es ist schwer zu begreifen, dass du von nun an nicht mehr bei uns sein sollst. Gerade bist du doch noch voller Freude über die Wiesen und Berge gesprungen, hast mit deiner ganz besonderen Art unser Herz erwärmt und uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“, trauert Evi Sachenbacher-Stehle unter einem Post, betont aber auch tapfer und voller Gefühl: „So bleibt auch uns ein kleiner Trost. Du hast dein Leben bis zum Schluss genossen, warst glücklich bis zum letzten Moment und hast keine Sekunde lang leiden müssen. Du wirst für immer in unseren Herzen weiterleben.“

Fans leiden mit, Trauer um „Top Dog Germany“-Teilnehmer

Vielleicht nur ein kleiner Trost, aber dennoch sicherlich wohltuend für Evi Sachenbacher-Stehle: Zahlreiche Fans trauern auf Instagram mit ihr und zeigen Empathie. „Happy hat bei euch auf jeden Fall ein ganz tolles Zuhause gehabt und so wie man ihn erlebt hat, war er auch sehr glücklich“, kommentiert etwa eine Userin. Eine weitere Followerin erklärt: „Wie schrecklich und unfassbar traurig! Habe Gänsehaut pur! Obwohl ich sie alle nicht persönlich kenne, berührt mich diese Nachricht sehr! Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ganz viel Kraft den Verlust so gut es geht zu verkraften!“

Viele Online-User kannten Happy natürlich nicht nur vom Instagram-Kanal Sachenbacher-Stehles, sondern auch aus dem Fernsehen. Das beliebte Promi-Special der TV-Sendung „Top Dog Germany“ gewann der talentierte Hund mit seinem geliebten Frauchen, das bereits in verschiedenen Fernsehsendungen aufgetreten ist, gleich zweimal. Noch ein weiterer Langlauf-Star sah sich derweil kürzlich mit einem Schicksalsschlag konfrontiert.