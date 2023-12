Biathlon-Olympiasieger kämpft nach Schuss-Drama im Teamhotel mit den Tränen

Von: Lina Krull

Beim Biathlon-Weltcup in der Schweiz kam es zu einem Zwischenfall im norwegischen Teamhotel: Olympiasieger Lægreid feuerte versehentlich einen Schuss ab.

Lenzerheide – Gefährliche Situation beim Biathlon-Weltcup in der Schweiz: Während eines Trockentrainings im Teamhotel der norwegischen Mannschaft ging ein Schuss aus der Waffe des mehrmaligen Weltmeisters Sturla Holm Lægreid. Als Konsequenz durfte der 26-Jährige am Sonntag nicht am Massenstart der Männer teilnehmen. Auch die Schweizer Polizei kündigte Konsequenzen an.

Sturla Holm Lægreid Geboren: 20. Februar 1997 (Alter 26 Jahre), Bærum, Norwegen Weltcupsiege: 21 (10 Einzelsiege) Größte Erfolge: Olympiasieger 2022 (Staffel), 4 x WM-Gold 2021

Biathlon-Olympiasieger Lægreid kämpft nach Schuss im Teamhotel mit Tränen

Der Vorfall ereignete sich laut der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang bereits am Freitag bei den Vorbereitungen für den Sprint in Lenzerheide. Demnach habe Lægreid seine Munition nicht wie üblich im Stadion erhalten, sondern schon im Teamhotel, wo das Trockentraining stattgefunden hat. Dabei setzte der Staffel-Olympiasieger fälschlicherweise ein volles Magazin ein, woraufhin sich ein Schuss löste.

Der Schuss traf einen Hocker im Hotelzimmer, der nun ein Loch hat. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Normalerweise wird ein leeres Magazin für die Trockenübungen verwendet, dieses ist obligatorisch für die Nutzung der Biathlon-Kleinkaliberwaffen. Während der Biathlon-Übertragung des ZDF am Sonntag wurden Bilder eines Interviews Lægreids mit dem norwegischen Sender NRK gezeigt. Dabei wischte er sich in dem Ausschnitt mehrmals die Tränen aus dem Gesicht und entschuldigte sich bei allen Beteiligten.

Biathlet Sturla Holm Lægreid gab am Freitag im norwegischen Teamhotel einen Schuss mit seiner Waffe ab. © IMAGO/PETTER ARVIDSON

Schuss im Teamhotel hat Folgen: Schweizer Polizei zeigt Biathlet Lægreid an

Wie ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mitteilte, werde die Schweizer Polizei den Wintersportler wegen „unvorsichtigen Umgangs mit Waffen“ anzeigen. Dem 26-Jährigen droht nun eine Geldstrafe. Zusätzlich wurde der Norweger von der Internationalen Biathlon Union (IBU) vom Massenstart am Sonntag ausgeschlossen. Lægreid zeigte sich einsichtig.

„Dieser Vorfall tut mir zutiefst leid und ich entschuldige mich aufrichtig bei der gesamten Biathlon-Familie, meinen Teamkollegen und dem Hotelbesitzer für das, was passiert ist“, sagte der Biathlet in einer Verbandsmitteilung. Lægreid meldete den Vorfall im Übrigen eigens bei der IBU und reiste am Sonntag zurück in die Heimat.

TV-Expertin Dahlmeier mit Einordnung: „Schlimmste, was dir im Biathlon passieren kann“

Lægreid ist dabei nicht der einzige, dem im Biathlon solch eine gefährliche Situation schon widerfahren ist. Die deutsche Biathletin Andrea Henkel schoss bei der WM 2009 in Pyeongchang (Südkorea) ebenfalls während eines Trockentrainings mit scharfer Munition. Damals wurde die zweimalige Olympiasiegerin von der IBU disqualifiziert. ZDF-Expertin Laura Dahlmeier wagte sich während der TV-Übertragung an eine Erklärung.

„Vermutlich ist es so, dass sein Magazin noch voll aufgeladen war. Beim Trockentraining versucht man, Abläufe möglichst wahrheitsgetreu durchzugehen, und so kam es beim Magazinwechsel wahrscheinlich dazu. (…) Das ist das Schlimmste, was dir im Biathlon passieren kann“, so die ehemalige Biathletin, die neulich mit einer Ex-Teamkollegin auf der Loipe unterwegs war – und prompt einen Seitenhieb kassierte. (likr/dpa)

