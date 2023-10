Drama um Ski-Star Luitz: Saison-Aus nach Knöchelbruch im Training?

Von: Sascha Mehr

DSV-Athlet Stefan Luitz hat sich einen Knöchelbruch und Riss des Syndesmosebandes zugezogen. Der Skirennfahrer wird lange ausfallen.

München – Die Saison 2023/24 hat im Ski Alpin noch nicht begonnen und doch ist sie für einen Athleten des deutschen Ski-Verbandes eventuell bereits vorbei. Wie der DSV mitteilte, hat sich Skirennfahrer Stefan Luitz im Training eine schwere Fußverletzung zugezogen. Es handelt sich um einen Knöchelbruch und den Riss des Syndesmosebandes.

Drama um Ski-Star: Luitz bricht sich den Knöchel

Luitz erlitt die Verletzung, als er beim Riesenslalom-Training auf dem Pitztaler Gletscher in Österreich einfädelte. Der 31-Jährige soll in den kommenden Tagen operiert werden, erst dann kann man Genaueres zur möglichen Ausfallzeit des DSV-Starters sagen. Mit dieser schweren Verletzung wird er zumindest große Teile der Saison verpassen, womöglich fällt er sogar den kompletten Winter aus.

Damit bleibt der Routinier vom Pech verfolgt. Es war nicht die erste schwerere Verletzung, die ihn in seiner Karriere ausbremste. Ohne die ganzen Blessuren wären womöglich mehr Siege und Podestplatzierungen für den Allgäuer möglich gewesen. In der vergangenen Saison zeigte Luitz keine konstant starken Leistungen mehr, deshalb verlor er den Förderstatus und dachte sogar über ein Karriereende nach.

Stefan Luitz wird mit einem Knöchenbruch lange ausfallen. © Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder via www.imago-images.de

Der 31-Jährige entschied sich aber gegen einen Rücktritt, schloss sich einer internationalen Trainingsgruppe an und wollte in der anstehenden Saison neu angreifen, doch wieder wirft ihn eine schwere Verletzung zurück. „Ich fühle mich sehr wohl und habe Spaß“, sagte Luitz kürzlich in einem Podcast des Bayerischen Rundfunks. Ob der Riesenslalom-Spezialist nun erneut über ein Ende seiner Karriere grübelt, ist unklar.

Knöchelbruch bei Luitz: Ski-Star fällt lange aus

Luitz war über viele Jahre hinweg einer der besten deutschen Riesenslalom-Fahrer und konnte einen Weltcup-Sieg verbuchen. Doch nach seinem Erfolg im Dezember 2018 im US-amerikanischen Beaver Creek musste der Sportler vom SC Bolsterlang monatelang vor Sportgerichten kämpfen, weil er aufgrund der Einnahme von künstlichem Sauerstoff nachträglich disqualifiziert wurde.

Letztendlich wurde ihm der Erfolg jedoch vom Sportgericht CAS zugesprochen. Dennoch konnte Stefan Luitz in den folgenden Jahren nicht mehr an die Leistungen seiner früheren Jahre anknüpfen. (smr)