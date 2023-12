Kinder von Ski-Ass Felix Neureuther bekommen Geld für schlechte Noten in Religion

Ski-Legende Felix Neureuther belohnt seine Kinder für schulische Leistungen. In Religion gibts aber nur Geld für schlechte Noten.

Garmisch-Partenkirchen – Felix Neureuther ist ein Familienmensch. Zusammen mit seiner Ehefrau Miriam hat das frühere Ski-Ass drei Kinder. Im Jahr 2017 wurde Tochter Matilda geboren, 2020 kam Leo zur Welt, und schließlich erblickte 2022 Lotta das Licht der Welt. Felix beendete seine aktive Ski-Karriere im Jahr 2019

Kinder von Neureuther bekommen Geld für schlechte Religions-Noten

Im „Spotlight - Videopodcast“ geben Felix und Miriam Neureuther intime Einblicke in ihr Privatleben und erzählen von ihrer Zeit als Profisportler. „Der Felix verteilt Geld für Fünfer in Religion“, offenbart Miriam. „Das darfst du doch nicht laut sagen“, antwortet Felix Neureuther, dem das sichtlich unangenehm ist, was seine Frau da gerade ausgeplaudert hat.

„Er arbeitet aktiv an der Abkehr von der Kirche“, wirft René Adler vom Podcast „Spotlight - Videopodcast“ lächelnd ein. „Man muss aber dazu sagen, das hat mein Vater bei mir auch immer gemacht. Ich durfte aber trotzdem nicht durchfallen“, erklärt sich Felix Neureuther.

„Du musst die Noten doch so beisammen haben, dass du auf gar keinen Fall durchgefallen wärst, aber für Fünfer in Religion und auch Erdkunde gibts Geld“, fügt Miriam hinzu. „Ist doch wurscht“, versucht Felix das Thema dann zu beenden und spricht über Statussymbole von Sportlern nach der Karriere.

Felix Neureuther verließ katholische Kirche schon vor Jahren

Vor einigen Jahren hat Felix Neureuther selbst die Kirche verlassen. Der Auslöser dafür war damals ein Missbrauchsskandal im Kloster Ettal in der Nähe von Garmisch, der ihn dazu veranlasste, der katholischen Glaubensgemeinschaft den Rücken zu kehren.

„Wenn ich eines in meinem Leben niemals verzeihen werde, dann ist es, wenn jemand ein Kind anlangt. Dann werde ich zum Tier. Kindesmissbrauch ist das Schlimmste, das man machen kann“, sagte er im Jahr 2020 in der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9.“

„Da kann ich nicht mit reinem Gewissen noch Kirchensteuer bezahlen“, so der dreifache Familienvater weiter. Ein Problem sei der Kirchenaustritt gewesen, als er der Taufpate seines Neffen werden sollte, bestätigte Neureuther. Schließlich erlaubte ihm der Pfarrer aber doch, diese Aufgabe zu übernehmen. (smr)

