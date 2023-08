„Das neue 007-Girl“: Biathlon-Star Wierer verzückt ihre Fans

Von: Marcel Schwenk

Biathletin Dorothea Wierer posiert mit Einhorn-Wasserpistole im Pool. © Imago Images / Ernst Wukits; Instagram.com @dorothea_wierer

Biathletin Dorothea Wierer posiert im Pool mit einer Einhorn-Wasserpistole. Instagram-User sehen die Italienerin zeitnah in einem Actionfilm.

Ruhpolding – Am City-Biathlon im hessischen Wiesbaden nehmen traditionell viele Stars teil. So verabschiedete sich beispielsweise das langjährige deutsche Wintersport-Ass Denise Herrmann-Wick am Sonntag von der ganz großen Bühne.

Dorothea Wierer Geboren: 3. April 1990 (Alter 33 Jahre) in Bruneck Sportart: Biathlon Im Weltcup seit: 2009 Größte Erfolge: 5x WM-Gold, 3x Olympia-Bronze, 2x Gesamtweltcup-Siegerin

Biathlon: Dorothea Wierer bei Wettkampf in Wiesbaden Vierte

Mit von der Partie war auch Dorothea Wierer, Gesamtweltcup-Siegerin der Saisons 2018/19 und 2019/20. Beim Rennen durch die Landeshauptstadt reichte es für die Italienerin allerdings nur zum vierten Platz, der Sieg ging an Landsfrau Lisa Vitozzi vor der Deutschen Anna Weidel.

Bereits einen Tag vor dem Wettkampf bereitete Wierer, die nach der vergangenen Saison öffentlich über ein Karriereende nachdachte, ihrer Instagram-Community Freude. So postete die 33-Jährige zwei Schnappschüsse, die sie in einem Whirlpool im Garten zeigen.

Biathletin Dorothea Wierer als „neues 007-Girl“

Im Hintergrund sind Nadelbäume zu sehen, im Vordergrund steht die Biathletin in einem rosafarbenen Bikini mit farblich passender Sonnenbrille. Zudem hält sie eine Einhorn-Wasserpistole in der Hand und zielt in die Luft. „Training für das morgige Rennen“, schreibt Wierer zu dem Beitrag, den sie einen Tag vor dem Wettkampf mit ihrer Community teilte.

Die zeigt sich in den Kommentaren gut unterhalten vom Post. „Wie viele Treffer hast du schon gelandet?“, fragt ein Nutzer, ein weiterer sieht Wierer zukünftig in Actionfilmen: „Das neue 007-Girl.“

IBU und Biathletin Marketa Davidova reagieren auf Wierers Instagram-Post

Auch die offizielle Instagram-Seite der IBU, also des internationalen Biathlon-Verbandes, reagiert auf die Fotos. „Was denkst du über die neue ‚Waffe“ von Doro?“, wurde kommentiert und dazu der Account von Marketa Davidova markiert.

Die Biathletin, deren Gewehr bei Wettkämpfen mit pinken Akzenten versehen ist, lässt sich den Spaß nicht nehmen. „Sie ist perfekt“, schreibt die Tschechin und versieht ihren Text mit einem Einhorn- und einem Lach-Emoji. Auch Federica Sanfilippo, Kollegin von Wierer in der italienischen Mannschaft, hat ihre Freude an den Schnappschüssen.

Nach dem Trainingslager in Ruhpolding und dem anschließenden Rennen in Wiesbaden dürfte nun eine kurze Pause anstehen, ehe die Vorbereitung auf den Weltcup weitergeht. Dieser startet Ende November mit den Wettkämpfen im schwedischen Östersund. Ob die Französin Julia Simon, die sich aktuell Betrugsvorwürfen ausgesetzt sieht, dann ebenfalls am Start ist, wird sich noch zeigen. (masc)