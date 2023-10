Ski-Ikone Maria Höfl-Riesch erlebt bitteres Szenario am Flughafen in New York

Von: Andre Oechsner

Teilen

Maria Höfl-Riesch ist viel unterwegs. Dieses Mal hat es die ehemalige deutsche Skirennläuferin kalt erwischt. In den sozialen Medien schildert sie ihr Dilemma.

New York – Preisverleihung eines deutschen Sportboulevardblatts in Hamburg, Oktoberfest in München, Fashionweek in Mailand: Maria Höfl-Riesch ist nach dem Ende ihrer Karriere fast noch mehr unterwegs als mit dem alpinen Skizirkus. Der neueste Trip hielt für die ehemalige deutsche Skirennläuferin jedoch eine böse Überraschung bereit.

Maria Höfl-Riesch Geburtsdatum: 24. November 1984 (Alter 38 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Verein: Skiclub Partenkirchen Größte Erfolge: 3x Gold bei Olympia, 2x WM-Gold Karriere-Ende: 20. März 2014

Maria Höfl-Riesch hat Probleme mit der Einreise in New York

Ihre fast 60.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf Instagram waren hautnah dabei. Am John F. Kennedy International Airport in New York hatte Höfl-Riesch enorme Probleme mit der „Immigration“, also der Einreise in die USA. Nach der Landung hielt sie in einer Story eine schier unendlich lange Menschenschlange fest, die wohl auf die Passkontrolle wartete.

Das war aber noch längst nicht alles. Von einer Halle ging es für Höfl-Riesch in die nächste – einen riesigen Fortschritt scheint sie dabei nicht gemacht zu haben. „Nach zwei Stunden Warten jetzt in dieser Halle gelandet“, lud die 38 Jahre alte Garmisch-Partenkirchenerin ein weiteres Video hoch, das eine wartende Masse an Menschen zeigte.

Maria Höfl-Riesch erlebte eine Horror-Immigration bevor es aufs Kreuzfahrtschiff ging. © IMAGO / SKATA / Instagram @mariahoeflriesch

Maria Höfl-Riesch nach vier Stunden auf Koffersuche

Die Tortur nahm auch danach kein Ende. In einer anderen Sequenz filmte Höfl-Riesch stillstehende Gepäckbänder, die voll mit Koffern und Rücksäcken sind. Daneben stehen weitere unzählige herrenlose Gepäckutensilien. Immerhin hat Höfl-Riesch ihren Humor nicht verloren: „Vier Stunden später … Und jetzt: finde deinen Koffer.“

In der Zwischenzeit nahm sie sich eine längere Auszeit, meldete sich dann aber wieder bei ihren Followern. „Wie ihr seht, habe ich es tatsächlich aufs Schiff geschafft“, weiß Höfl-Riesch von einer anstehenden Kreuzfahrt zu berichten. „So eine Immigration wie gestern habe ich noch nie erlebt – vier Stunden. Wir sind jetzt in New York und bleiben hier auch noch bis morgen, das Schiff legt morgen Abend ab. Deswegen werden wir noch eine kleine Stadttour machen und erst mal ein bisschen ankommen.“

Maria Höfl-Riesch legt bald von New York aus ab

Ankommen, das hat sich Maria Höfl-Riesch nach den Strapazen am New Yorker Flughafen redlich verdient. Und dort, wo sie sich befindet, lässt es sich offenbar ganz gut aushalten. Das Schiff liegt momentan noch mitten in Manhattan. Auf dem Weg zum Frühstück gewährt Höfl-Riesch einen kleinen Einblick in die Innenarchitektur des Schiffes mit einem Pool und einigen Lounges. Wohin es für sie geht, hat sich noch nicht aufgeklärt. (aoe)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.