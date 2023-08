Intimes Geständnis: Mentale Probleme setzten Biathlon-Star zu

Von: Sascha Mehr

Der norwegische Biathlon-Star Ingrid Landmark Tandrevold spricht erstmals über mentale Probleme in ihrer Karriere, die ihr zugesetzt hatten.

Oslo – In den vergangenen Jahren war das Duo Marte Olsbu Røiseland und Tiril Eckhoff das Maß aller Dinge im norwegischen Biathlonteam der Frauen. Die beiden Weltklasse-Athletinnen erzielten zahlreiche Erfolge, holten mehrmals Titel bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Nach der vergangenen Saison erklärten die beiden Biathlon-Stars aber ihren Rücktritt vom aktiven Sport.

Ingrid Landmark Tandrevold Geboren: 23. September 1996 (Alter 26 Jahre), Bærum Nationalität: Norwegen Sportart: Biathlon

Intimes Geständnis: Tandrevold spricht über schwierige Vergangenheit

Dadurch wurde die Nummer drei im norwegischen Team, Ingrid Landmark Tandrevold, über Nacht zur Nummer eins, auf der die Hoffnungen im kommenden Winter ruhen. Keine einfache Situation für die 26-Jährige, die mit dem Druck mittlerweile aber sehr gut umgehen kann. Das war aber nicht immer so, wie sie kürzlich bestätigte.

Tandrevold gab gegenüber dem norwegischen TV-Sender NRK zu, dass es Zeiten gab in ihrer Karriere, in der die mentale Belastung des Profisports ein großes Problem für sie war. „Man hat an sich selbst immer höhere Erwartungen, aber auch von außen werden die Erwartungen immer größer“, verriet die 26-Jährige, die deshalb Jahr für Jahr mehr investieren musste.

Ingrid Landmark Tandrevold machte ein intimes Geständnis. © IMAGO

Besonders schwer seien für sie die Vergleiche mit Biathlon-Größen wie ihren Landsfrauen Marte Olsbu Røiseland und Tiril Eckhoff gewesen. „Ich habe das Gefühl, dass mein Weg ein komplett anderer ist. Je älter man wird, desto mehr versteht man, dass der Weg sehr individuell ist. Sowohl wie man als Mensch als auch wie man als Athletin ist“, sagte Tandrevold.

Intimes Gesständnis: Tandrevold kritisiert Strava-App

„Ich habe versucht, viel daran zu arbeiten, dass sich die Biathletin Ingrid von der Person Ingrid unterscheidet. Man kann leicht vergessen, dass man als Mensch kein Fehlschlag ist, wenn man im Sport nicht seine Leistung bringt. Es kann sehr wichtig sein, diese beiden Rollen zu unterscheiden“, so die 26-Jährige weiter im Gespräch mit dem norwegischen TV-Sender NRK.

Als besonders schlimm empfindet sie die Strava-App, auf der man Trainingsdaten speichern und sich mit anderen Athleten vergleichen kann. „Ich habe erkannt, dass Strava für mich toxisch ist. Ich kann eine gute Trainingseinheit haben, sehr zufrieden mit dem Erreichten und selbstbewusst sein. Dann schalte ich Strava ein und habe das Gefühl, dass ich schlecht trainiert habe. Ich bin sehr froh, dass ich die App nicht hatte, als ich 16 Jahre alt war“, kritisierte die Norwegerin. (smr)