Österreichische Skisprung-Legende macht nach 28 Jahren Schluss

Von: Lina Krull

Einst sprang sie als erste Frau in die Nähe der 200-Meter-Marke – nun beendet Österreichs Ausnahme-Skispringerin Iraschko-Stolz ihre aktive Karriere.

Wien – Nach 28 Jahren Skispringen ist für Österreichs erfolgreichste Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz die Zeit gekommen, um Abschied vom aktiven Skisport zu nehmen. Die 39-jährige Olympia-Zweite von 2014 beendet nach zahlreichen Erfolgen bei nationalen und internationalen Meisterschaften ihre Wintersport-Karriere. Nicht zuletzt haben gesundheitliche Probleme mit zu der Entscheidung geführt, wie Iraschko-Stolz am Sonntag preisgab.

Daniela Iraschko-Stolz Geboren: 21. November 1983 (Alter 39 Jahre), Eisenerz, Österreich Disziplin: Skispringen Erfolge: Olympia-Silber 2014, WM-Gold 2011 (Normalschanze) und 2021 (Team)

Skisprung-Legende hört auf: „Es war eine wunderschöne Zeit“

„Für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich unter meine aktive Karriere zu ziehen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich natürlich noch sehr gerne weitergemacht hätte. Aber wenn man so lange seinen Sport ausüben durfte wie ich, dann soll man sich auch nicht beschweren. Es war eine wunderschöne Zeit“, so die Erfolgsathletin in einer ÖSV-Presseaussendung. Immer wieder kämpfte die gebürtige Steirerin mit Knieproblemen, die sie in ihrer Laufbahn als Adlerin zu mehreren Pausen zwangen.

Ihre Karriere – trotzdem vollbepackt mit Erfolgen und Medaillen: 16 Mal konnte sie bei einem Weltcup ganz oben auf dem Treppchen stehen, bei der Olympia-Premiere ihrer Disziplin 2014 im russischen Sotschi gelang ihr der Sprung auf Platz zwei. Bei den Weltmeisterschaften heimste sie insgesamt acht Medaillen ein. Unvergessen aber bleibt ihr Rekordsprung auf ca. 200 Meter als Vorspringerin am Kulm 2003 – damals eine Sensation im Frauen-Skispringen. Trotz ihrer Dominanz im Alpenland ist jetzt Schluss. Langeweile wird bei der Eisenerzerin bestimmt nicht auftauchen – dem Skispringen bleibt sie nämlich weiterhin treu. Und das nicht ohne Grund.

Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking segelte sie das letzte Mal in ihrer aktiven Karriere die Schanze hinunter. © Koji Aoki via www.imago-images.de

Multitalent Iraschko-Stolz mit Plänen nach Karriereende

Die Sportlerin überzeugte nicht nur mit Glanzleistungen, wie ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober in der ÖSV-Presseaussendung betonte: „Daniela Iraschko-Stolz ist eine Ausnahmesportlerin, die nicht nur zahlreiche Erfolge vorzuweisen hat, sondern die für den Frauensport an sich ein Aushängeschild und eine Vorreiterin geworden ist. Sie war zweifellos eine Kämpferin und konnte durch ihren einzigartigen Charakter die Geschichte des Damen-Skispringens positiv beeinflussen.“

Ihr Engagement für den österreichischen Skisprung möchte die zweifache Weltmeisterin in der Zukunft vor allem in Nachwuchs-Projekte stecken, „im Rahmen meiner Möglichkeiten“. Aber nicht nur im Skisprung könnte Iraschko-Stolz ihre Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben. Auch im Fußball kennt sie sich aus – sie spielte mehrere Jahre in der national höchsten Liga. Neben ihren Trainer-Tätigkeiten kündigte der ORF bereits an, die Athletin in Zukunft als Expertin bei Übertragungen einzusetzen. Eine Laufbahn, die auch für eine deutsche Wintersport-Ikone infrage kommen würde.

Denn nicht nur Daniela Iraschko-Stolz verkündete am Sonntag ihr Karriereende. Auch die sechsfache Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger setzte einen Schlussstrich unter ihre Karriere. (likr/dpa)