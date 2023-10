Familienglück perfekt: Sportler-Traumpaar gibt Verlobung bekannt

Von: Melanie Gottschalk

Wintersport-Legende Aksel Lund Svindal und seine Freundin Amalie Iuel haben aktuell allen Grund zum Strahlen. © Montage: Screenshots/asvindal/instagram

Wintersport-Legende Aksel Lund Svindal hat seiner Freundin Amalie Iuel kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes einen Antrag gemacht.

München – Aksel Lund Svindal zählt zu den erfolgreichsten Skirennfahrern seiner Zeit. Zweimal holte er Olympisches Gold, fünfmal wurde er Weltmeister, zweimal gewann er den Gesamtweltcup. Hinzu kommen zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen. Svindal konnte also in seiner Karriere so ziemlich alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt. 2019 hängte er die Skier dann an den Nagel und genießt seither das Leben mit Freundin Amalie Iuel, einer bekannten 400-Meter-Läuferin aus Norwegen.

Aksel Lund Svindal Geboren am: 26. Dezember 1982 (Alter 40 Jahre), Lørenskog, Norwegen Größte Erfolge: 2x Olympiasieger, 5x Weltmeister, 2x Gesamtweltcup-Sieger

Svindal und Freundin Iuel geben Verlobung bekannt

Vor wenigen Wochen hatten Svindal und Iuel gute Neuigkeiten: Die beiden wurden erstmals Eltern. Ihr kleiner Sohn Storm kam am 1. September zur Welt und komplettierte das Glück der kleinen Familie. Fast, denn offenbar gab es noch eine Sache, die die beiden unbedingt erledigen wollten: heiraten.

Wie Svindal auf seinem Instagram-Account mit seinen Fans teilte, hat er seine Freundin und Mutter seines Sohnes gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. „Sie hat ja gesagt“, schreibt er zu einem Bild, das die kleine Familie zeigt. Die Eltern strahlen um die Wette, Iuel hält ihre Hand in die Kamera, an der ein Verlobungsring prangt. Ihr Sohn Storm schläft währenddessen in einer Trage an Mamas Brust.

Nach Verlobung von Svindal und Iuel: Zahlreiche prominente Gratulanten

Zu den zahlreichen Gratulanten unter dem Bild auf Instagram zählt Felix Neureuther, ein ehemaliger Kollege Svindals. Er schrieb: „Jaaaaaa... Gratulation.“ Deutschlands Rodelstar Felix Loch und Mick Schumacher, Formel-1-Rennfahrer und Sohn der Rennfahrerlegende Michael Schumacher, likten den Beitrag von Svindal und Iuel.

In Svindals Leben ist also mit Verlobung und Geburt des Sohnes nun endgültig das Glück zurückgekehrt. Nach einem dunklen Moment sicher eine Erleichterung. Denn im September 2022 erkrankte der ehemalige Ski-Star an Hodenkrebs, machte seine Erkrankung damals auf Instagram öffentlich.

Er habe eine Veränderung in seinem Körper gespürt, sei sich aber nicht sicher gewesen, was es sei, oder ob es überhaupt etwas sei. „Aber ich habe mich entschieden, es überprüfen zu lassen. Ich suchte einen Arzt auf und wurde schnell ins Krankenhaus gebracht, wo der Verdacht des Arztes bestätigt wurde. Hodenkrebs“, schrieb er damals. Anschließend ging alles sehr schnell und die Prognose sei gut gewesen. Deshalb kann er sich jetzt auch voll und ganz auf sein privates Glück konzentrieren. Wann die Hochzeit zwischen Svindal und Iuel stattfinden wird, sagte das Paar noch nicht. (msb)