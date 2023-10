Wintersport-Legende teilt Ski-Erinnerung mit bestem Freund

Von: Lina Krull

Teilen

Im Doppelpack räumten Kjetil Jansrud und Aksel Lund Svindal viele Medaillen im Skisport ab. Und auch sonst verstehen sie sich blendend, wie ein Schnappschuss zeigt.

München – Zusammen feierten sie ihre größten Erfolge, mittlerweile haben sie sich aus dem aktiven Wintersport verabschiedet. Die beiden norwegischen Skirennläufer Kjetil Jansrud und Aksel Lund Svindal sind auch nach der Karriere noch ziemlich gute Freunde. Jansrud, Olympiasieger von 2014, teilte jetzt einen Schnappschuss der beiden aus ihrer aktiven Zeit – in besonderer Umgebung.

Kjetil Jansrud Geboren: 28. August 1985 (Alter 38 Jahre), Stavanger, Norwegen Disziplin: Ski alpin (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination) Größte Erfolge: Olympia-Gold 2014 (Super-G), WM-Gold Åre 2019 (Abfahrt) Karriereende: 5. März 2022

Norwegische Wintersport-Legende mit fünffachem Weltmeister im Pool

Das Bild zeigt die beiden Ex-Skiläufer vor eindrucksvoller Bergkulisse in einem Swimmingpool mit türkisblauem Wasser. Während Jansrud beim Selfie ein Peace-Zeichen in die Kamera zeigt, posiert Ski-Ass Aksel Lund Svindal mit ausgestreckten Armen im Hintergrund. Dazu schreibt Jansrud: „So sahen unsere September früher aus. Schnelles Skifahren und nachmittags am Pool in Portillo. Gute Erinnerungen!“

Im chilenischen Portillo entstand der Schnappschuss der Weltmeister in den Disziplinen Abfahrt und Super-Kombination. Der Wintersportort liegt auf 2860 Metern und wird gewöhnlich von Skirennfahrern aus der ganzen Welt im nordhemisphärischen Sommer angesteuert. Dort geht die Skisaison nämlich von Mitte Juni bis Ende September und ermöglicht damit eine gezielte Saisonvorbereitung auf Schnee im Sommer. Jansrud und Svindal waren in ihrer aktiven Karriere als Team in Portillo unterwegs, teilten sich den Trainer, die Skifirma und den Servicemann. Und verbrachten auch in der Freizeit viel Zeit zusammen.

Kjetil Jansrud teilte einen Schnappschuss aus seiner aktiven Zeit mit seinem guten Freund Aksel Lund Svindal. © Screenshot: Instagram/Kjetil Jansrud

Jansrud über Ski-Star Svindal: „wie eine Familie“ abseits der Piste

Über die besondere Freundschaft der beiden Sportler zu ihrer aktiven Zeit berichtete der 38-jährige Jansrud gegenüber LAOLA1: „Ich war noch nie in einem anderen Team und weiß nicht, wie es dort abläuft. Bei uns funktioniert es exzellent. Wir sind große Rivalen am Berg – egal ob im Training oder im Rennen. Wenn wir nicht am Berg sind, sind wir wie eine Familie und haben tollen Teamgeist“, so der Abfahrtsspezialist. Sein Kumpel Aksel sieht das sehr ähnlich.

Die beiden norwegischen Ski-Stars Aksel Lund Svindal (l.) und Kjetil Jansrud (r.) feierten in ihrer Karriere einige gemeinsame Erfolge. © Imago / TT

Denn die Chemie zwischen den Norwegern scheint voll und ganz zu stimmen. „Wie du mit jemandem auskommst, kommt auf die Persönlichkeit an. Zum Glück hat Kjetil eine tolle Persönlichkeit. Allgemein haben wir in der Mannschaft super Teamgeist. Unser Coach sagt immer, dass Skifahren ein Teamsport ist, nur in den zwei Minuten im Rennen nicht“, sah der heute frisch gebackene Vater Svindal damals die Beziehung zu seinem Landsmann. Bis heute verbindet beide eine Freundschaft, die Jansrud mit dem Beitrag auf Instagram erkennbar macht. Unter dem Post sammelten sich Kommentare ehemaliger Ski-Stars – und auch Svindal selbst haute in die Tasten.

Eine der besten Athletinnen des alpinen Skisports, die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, stimmte Jansrud mit „Tolle Zeiten“ unter dem Bild zu. Svindal ließ hingegen einen witzigen Kommentar da: „Erinnere mich daran, warum wir dieses Leben verlassen haben“, schrieb der 40-Jährige gemeinsam mit Lach-Emojis unter das Pool-Bild. Dieses Leben im Ski-Weltcup haben sie schon seit einiger Zeit hinter sich gelassen und können nun nicht mehr als aktive Sportler in eine mögliche Wettbewerbsverzerrung des Weltverbands FIS eingreifen. Gegen einen neuen Wettbewerb protestieren 130 ihrer ehemaligen Ski-Kollegen. (likr)