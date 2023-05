Olympiasieger im Urlaub: Sein Kumpel trifft im Camp Nou, dann schlendern sie mit Freundinnen durch Großstadt

Johannes Klaebo zusammen mit Alexander Sörloth (rechts) in San Sebastian. Sie werden von ihren beiden Herzensdamen begleitet. © Screenshot Klaebo Instagram

Für viele Fußballer gab es am Wochenende entscheidende Spieler, einer wurde dabei sogar von einem Olympiasieger unterstützt und begleitet.

San Sebastian - Ein Wintersportler hat einen Landsmann in San Sebastian besucht, der von einer Niederlage der Konkurrenz profitierte und kommende Saison in der Champions League auflaufen darf. Etwas, was in Nordrhein-Westfalen nicht passierte. Wie hätten sie den 1. FC Köln in Dortmund gefeiert, wäre ein Punkt oder ein Sieg gegen den FC Bayern München am letzten Spieltag der Saison 22/23 gelungen. Doch dann kam Jamal Musiala und die Landeshauptstadt kann ein weiterer Titel feiern. Für San Sebastian zum Beispiel ist das „Köln-Phänomen“ eingetreten.

Wintersport-Star Johannes Klaebo schlendert mit Alexander Sörloth durch San Sebastian

Das Team aus dem Norden Spaniens verlor das Spiel gegen Atletico Madrid, doch auch Verfolger Villarreal ließ gegen Rayo Vallecano Punkte liegen. Und nun stehen die Basken nächste Saison in der Königsklasse. Einen bedeutenden Grundstein legten Real Sociedad, wie das Team aus San Sebastian heißt, in der Englischen Woche mit einem Sieg gegen Almeria - und das alles vor den Augen einer Wintersport-Legende, einem Olympiasieger.

Johannes Klaebo, der im Langlauf alles in Grund und Boden gelaufen hat in der vergangenen Saison, nutzt seine freie Zeit im Sommer, um seinen Landsmann Alexander Sörloth zu besuchen und die schöne Stadt San Sebastian anzugucken. Der Angreifer ist von RB Leipzig ausgeliehen und erzielte diese Saison zwölf Tore. Sein Landsmann und Gesamtweltcupsieger im Langlauf sah also ein wichtiges Spiel und die Stadt. Wie mehrere Bilder zeigen, schlendern die beiden gemütlich durch San Sebastian und vergnügen sich bei einem Abendessen mit einem Glas Wein.

Sieg gegen den großen FC Barcelona: Sörloth schießt sogar ein Tor

„Eine schöne Zeit in San Sebastian“, schreibt der Olympiasieger im Sprint unter sein Bild, der neben dem Sieg in Peking 2022 und dem Gesamtweltcup auch drei Goldmedaillen bei der Nordischen Ski-WM 2023 sammelte. Ob ihn Leute im spanischen Norden erkannt haben? Zumindest sein Kumpel Sörloth sollte nicht nur aufgrund seiner Größe von 1,95 Metern einigen Passanten aufgefallen sein. Der Hüne teilte dasselbe Foto, auf dem auch der Ex-Langläufer Niklas Dyrhaug zu sehen war. Auch die drei Damen, Lena Selnes von Sörloth, Pernille Dosvik von Klaebo und Frida Martinsen, waren die Ausflugstage mit am Start.

Dosvik und Klaebo sind schon seit einiger Zeit im „lang ersehnten gemeinsamen Urlaub“. Anfang Mai waren sie schon in Marbella, kurz nachdem Klaebo mit einer sehr kollegialen Geste für Schlagzeilen sorgte. Die Reisegruppe war dann auch in Barcelona, wo sie den Sieg mit Sörloth-Tor von Sociedad (20. Mai) beim amtierenden Meister FC Barcelona im Camp Nou sahen, ehe sie für das Almeria-Spiel (23. Mai) in die Wahl-Heimat des Norwegers reisten. (ank)