Deutscher Vizeweltmeister hört auf – „Besonderer Dank gilt meiner Frau und meinen Kindern“

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Großer des Wintersports sagt Goodbye: Eissschnelläufer Nico Ihle beendet seine Karriere. Er bedankt sich ein einem Instagram-Post bei seinen Unterstützern.

Chemnitz – Eine große Karriere geht zu Ende: Eisschnellläufer Nico Ihle (37) hat am Samstag beim Deutschland-Cup auf seiner Heimbahn in Chemnitz den letzten Wettkampf seiner langen Karriere bestritten.

Der dreimalige Teilnehmer an Olympischen Spielen wurde bei seinem Abschiedsrennen über 500 m Dritter und über 1000 m Zweiter. „Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, aber auch Danke“, schreibt er auf Instagram.

„Vor 28 Jahren habe ich die Liebe und Leidenschaft für das Eisschnelllaufen entwickelt“

Ursprünglich wollte der Sachse bei der Einzelstrecken-WM am ersten März-Wochenende in Heerenveen seinen Rücktritt bekannt geben. Doch der Sprintspezialist verpasste im Januar bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt die Qualifikation. Ihle bleibt dem Eisschnelllauf verbunden. Er strebt eine Tätigkeit im Betreuungsbereich an.

Nico Ihle beendete seine Karriere. © Vincent Jannink/ANP/dpa

„Vor 28 Jahren habe ich die Liebe und Leidenschaft für das Eisschnelllaufen entwickelt und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte“, schreibt er weiter. „Ich musste einige Niederlagen einstecken, aber ich habe mit den Jahren und mit der Zeit gelernt damit umzugehen und das wichtigste, ich kann mit voller Überzeugung sagen, es lohnt sich immer wieder aufzustehen und zu kämpfen.“ Er zitierte Bart Schouten: „Der Schmerz ist nur für einen kurzen Moment, aber die Freude und der Erfolg bleibt für immer.“ Ihle „brenne für den Sport“, auf die vergangene Zeit zurückzublicken, erfülle ihn mit Stolz.

„Ein besonderer Dank gilt meiner Frau und meinen Kindern“

Er spricht über seine größten Momente: „Gemeinsam im Team, mit den Trainer/innen, Trainingspartner/innen haben wir es Schritt für Schritt geschafft, uns an die Weltspitze heran zu arbeiten, bis ich sogar die oberste Stufe auf dem Podest einnehmen durfte.“

Nico Ihle Geboren: 2. Dezember 1985 in Karl-Marx-Stadt, DDR (heute Chemnitz) Disziplin: Eisschnelllauf Internationale Medaillen: 1 x WM-Silber, 2 x EM-Bronze Olympiateilnahmen: 2010 Vancouver, 2014 Sotschi, 2018 Pyeongchang

Ihle dankt „Trainer, Physiotherapeuten, Mentaltrainer, Arbeitgeber, Sponsoren, Partner und Ausrüster, die den Erfolg mit ermöglichten. Er schreibt weiter: „Ein besonderer Dank gilt meiner Frau und meinen Kindern, die in guten sowie auch in schweren Zeiten immer hinter mir standen und für mich da waren.“

Nico Ihle verbuchte insgesamt drei Weltcupsiege über 500 m und 1000 m. Als erster Deutscher gewann er 2017 in Pyeongchang mit Platz zwei über 500 m eine Medaille bei einer Einzelstrecken-WM. Bei Europameisterschaften holte der Sportsoldat zweimal Bronze. Außerdem wurde er 14-mal deutscher Meister und stellte 16 nationale Rekorde auf. (cgsc mit sid)

