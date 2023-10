Olympiasiegerin droht wegen Erkrankung frühes Karriereende

Olympiasiegerin Anna Shcherbakova könnte ihre Karriere mit nur 19 Jahren beenden müssen. Grund ist eine schwerwiegende Erkrankung.

Moskau – Bei der Weltmeisterschaft 2021 in Stockholm ging der Stern von Anna Shcherbakova auf. Die junge Russin feierte ihren ersten Titel im Eiskunstkauf und katapultierte sich in die Weltspitze. Ein Jahr später gelang der heute 19-Jährigen sogar der Olympiasieg im Einzel. Experten sahen Shcherbakova auf Jahre um Goldmedaillen laufen, doch eine Krankheit veränderte alles.

Anna Shcherbakova Geboren: 28. März 2004 (Alter 19 Jahre), Moskau Nationalität: Russland Sportart: Eiskunstlauf

Olympiasiegerin vor Karriereende?

Die Russin erkrankte im Juli dieses Jahres am Pfeifferschen Drüsenfieber. Die Viruserkrankung heilte zwar relativ schnell ab, hat aber dennoch Spuren im Körper der Eiskunstläuferin hinterlassen. Die Vorbereitung auf die seit September laufende Saison musste sie abbrechen. Offenbar peilte sie ein Comeback für Anfang 2024 an. Doch daraus wird vermutlich nichts.

Anna Shcherbakova kann zwar mittlerweile wieder auf dem Eis stehen und auch Eiskunstlauf betreiben, es sind aber nur Showveranstaltungen, bei denen sie läuft. Hartes Training, um sich auf Wettkämpfe vorzubereiten und für diese fit zu werden, sind weiterhin nicht möglich. Sogar ein Karriereende steht im Raum.

Muss Anna Shcherbakova ihre Karriere beenden? © IMAGO/Anton Novoderezhkin

Die Ex-Eiskunstläuferin Alena Leonova glaubt nicht an eine Rückkehr der 19-Jährigen. „Ich rechne nicht damit, sie nochmal in Wettkämpfen zu sehen“, sagte sie gegenüber dem Online-Portal Sport24. Der Meinung schließt sich die ehemalige Weltmeisterin Maria Butyrskaya an: „Es ist unwahrscheinlich, dass Anna noch einmal in den Sport zurückkehrt.“

Eiskunstlauf-Star Shcherbakova denkt offenbar an Rücktritt

International ist die junge Sportlerin wegen des russischen Angriffkrieges auf die Ukraine sowieso gesperrt. Doch auch innerhalb Russlands ist die Leistungsdichte im Eiskunstlauf derart groß, dass Experten große Zweifel daran haben, dass Anna Shcherbakova nach solch einer langen Pause die Rückkehr an die nationale Spitze schafft.

Doch plant Shcherbakova überhaupt ein Comeback? In einer Interview-Runde deutete sie bereits an, dass ein Karriereende bevorsteht: „Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen, also habe ich natürlich Interesse daran, etwas Neues auszuprobieren.“ Verschiedene Medien glauben an einen Wechsel auf den Trainerstuhl. Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich Shcherbakova entscheidet.

Neben der jungen Eiskunstläuferin schließt auch die erfahrene Biathletin Dorothea Wierer ein baldiges Karriereende nicht aus.