„Haben mich gebissen“: Olympiasieger entgeht mit seiner Freundin einer Katastrophe

Von: Sascha Mehr

Olympiasieger Johannes Hoesflot Klaebo bereitet sich auf die Saison vor und wird während des Trainings von zwei Hunden angegriffen.

Phoenix – Die Vorbereitung auf die neue Wintersportsaison befindet sich in den letzten Zügen. In wenigen Wochen starten die ersten Weltcups und die Athletinnen und Athleten können erstmals sehen, wie es um ihre Form steht. Im Langlauf wird Johannes Hoesflot Klaebo wieder ganz vorne erwartet, vor allem wenn Sprint- und Teamsprint-Weltcups gelaufen werden.

Johannes Hoesflot Klaebo Geboren: 22. Oktober 1996 (Alter 26 Jahre), Trondheim Nationalität: Norwegen Sportart: Langlauf

Langlauf-Olympiasieger Klaebo von Hunden angegriffen

Der Norweger bereitete sich zum Teil im US-Bundesstaat Arizona auf die neue Saison vor und trainierte in der heißen Sonne auf Rollerskiern, oft mit seiner Partnerin Pernille Dösvik. An einem Trainingstag erlebte das Paar einen Schock, denn sie wurden plötzlich von zwei Hunden verfolgt.

„Da waren zwei große Hunde, die das Geräusch vom Rollschuhlaufen nicht mochten. Sie rannten uns hinterher“, erzählte Klaebo in einem Gespräch mit der norwegischen Zeitung Dagbladet. Der mehrfache Olympiasieger hatte keine Angst vor den Tieren und versuchte sie zu beruhigen, in dem er seine Hand zu den Hunden ausstreckte. „Ich habe versucht, mich mit ihnen anzufreunden. Das hat aber nicht geholfen, sie haben mir in die Finger gebissen“, so Klaebo weiter.

Johannes Hoesflot Klaebo wurde von zwei Hunden angegriffen. © johanneshk/Instagram

Nach dem Biss bekam Klaebo dann doch ein mulmiges Gefühl und auch Panik. „Ich glaube, das war der Zeitpunkt, an dem ich während meines gesamten Aufenthalts in den USA die höchste Herzfrequenz hatte. Ich war nahe an meiner maximalen Herzfrequenz“, erklärte der 26-Jährige im Nachhinein mit einem Schmunzeln.

Langlauf-Olympiasieger Klaebo bleibt unverletzt

Glücklicherweise zogen sich weder Klaebo noch seine Freundin Verletzungen zu. Nach Aussage von Klaebo haben sich die Hunde dann doch wieder schnell beruhigt und stellten keine Gefahr mehr dar für das Paar. „Ihnen wurde zum Glück schnell klar, dass ich nicht gefährlich bin“, sagte er zum Dagbladet.

Eigentlich habe er keine Angst vor Tieren, in der Situation mit den beiden Hunden war er aber dennoch sehr vorsichtig. Mit etwas Abstand nimmt der neunfache Weltmeister den Angriff mit Humor. „Zum Glück wurde ich nicht gefilmt. Es wäre mir peinlich zu sehen, wie ich reagiert habe“, so Klaebo. (smr)