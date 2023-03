Katharina Althaus stand kurz vorm Karriereende: „Monsterbakken“ hat alles verändert

Von: Johannes Skiba

Erstmals findet das Skifliegen der Frauen statt. Die deutsche Springerin Katharina Althaus reist voller Vorfreude in das norwegische Vikersund.

Vikersund – Lange Zeit gab es keine Freigabe für Skispringerinnen, am Skifliegen teilzunehmen. Am Sonntag (19. März) steht aber im norwegischen Vikersund nun endlich auf der Riesenschanze, die „Monsterbakken“ genannt wird, die Premiere für die Frauen an. Im Aktuellen Sportstudio sagte die deutsche Springerin Katharina Althaus, dass sie kurz davor stand, „die Ski in die Ecke zu stelle und zu sagen: Danke, das war’s.“ Doch „dann kam die Nachricht, dass wir Skifliegen gehen dürfen. Das hat alles geändert bei mir.“

Katharina Althaus Geboren: 23. Mai 1996 in Obersdorf WM-Erfolge: 7x Gold, 1x Silber, 1x Bronze Debüt im Weltcup: 3. Dezember 2011

Für Katharina Althaus überwiegt Vorfreude der Nervosität vor erstem Skifliegen der Frauen

Die Vorfreude bei Katharina Althaus ist riesig, wie die 26-Jährige der dpa erzählte: „Skifliegen ist das Größte, was man im Skispringen machen kann. Wir haben jetzt so lange gewartet.“ Während Wettkämpfe auf Großchancen mittlerweile zum Alltag der Skispringerinnen gehören, ist das Skifliegen ein weiterer großer Entwicklungsschritt. Beim Debüt werden zunächst nur die besten 15 Springerinnen antreten. Eine weitere Vorgabe ist das Mindestalter von 18 Jahren.

Auf dem „Monsterbakken“ könnte erstmals in der Sportgeschichte eine Frau die Schallmauer von 200 Metern überspringen. Sorgen macht sich die gebürtige Obersdorferin aber nicht: „Ich weiß, dass mein System ziemlich stabil ist. Deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf.“ Dazu holte sich Althaus auch den Rat ihrer männlichen Kollegen ein: „Auch die Trainer von den Männern und die Männer selbst haben alle zu mir gesagt, sie sehen da gar kein Problem, mich fliegen zu sehen. Sie wissen alle, dass ich das kann. Von dem her glaube ich denen einfach und weiß auch, dass ich das schon irgendwie mache.“

Die deutsche Skispringerin Katharina Althaus kann das erste Skifliegen der Frauen in der Geschichte kaum erwarten. © Tarfila/imago

Katharina Althaus beim Skifliegen in Vikersund eine der Favoritinnen

Die Teamkollegin von Katharina Althaus, Selina Freitag, zeigte leichte Anzeichen von Nervosität, wenngleich auch bei ihr die Vorfreude überwiegt: „Man hat bestimmt erstmal Nervenflattern, wenn man oben sitzt.“

Anders als das deutsche Biathlon, das laut Wintersport-Legende Björndalen hinterherhängt, zeigen sich die deutschen Skisprungdamen in guter Form. Althaus gewann Ende Februar bei der WM im slowenischen Planica gleich drei Goldmedaillen. Somit ist die 26-Jährige unweigerlich auch eine der Favoritinnen des ersten Skiflug-Wettbewerbs der Frauen in der Geschichte. (jsk)