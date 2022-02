ARD: Flieder als Symbol für Abschied?

TV-Kritik zu Olympia: Wintersport-Merkel im Flieder-Fummel

Von: Jörg Heinrich

ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zeigt sich im Olympia-Studio gerne im schicken Norwegerpulli. Die TV-Kritik zu den Winterspielen.

Peking - Jessy Wellmer, die sich mit Felix Neureuther „zärtlich anschreit“. Und Toni Innauer, der uns Nichtskispringern das Wesen der „Klothoide“ in der Anlaufkurvenkrümmung der Skisprungschanze näherbringt. Das alles ist spaßig bis spannend. Aber kein Thema hat Sie, liebe Lesenden, mehr interessiert, mehr aufgewühlt als das fliederfarbene Ski-Outfit von Katrin Müller-Hohenstein im ZDF-Studio in Mainz. Wir haben noch nie so viele E-Mails bekommen wie zu diesen drängenden Fragen: Warum trägt die Frau unter den knalleheißen Studioscheinwerfern einen Norwegerpulli? Und was kostet der Flieder-Fummel? Nach dreitägiger Intensivrecherche unter Beteiligung der Frau Heinrich als Mode-Beraterin können wir Ihnen heute endlich Antworten liefern.

ARD-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein im Norwegerpulli

Warum der Norwegerpulli in Mainz? Die Kanzlerin ist weg – aber Katrin Müller-Hohenstein, die Wintersport-Merkel, hält durch. Was für Angela der Hosenanzug war, ist für Katrin der Norwegerpulli. So erkennt man sie auf Anhieb. Wenn die KMH plötzlich im lässigen Hoodie moderieren würde, würden sich alle fragen: Wer ist die fremde Frau? Kennt die sich überhaupt aus? Außerdem liegt das ZDF-Studio am LerchenBERG, verste­hen’s? BERG! Auch das haben wir für Sie überprüft: Der LerchenBERG liegt auf 84 Metern, also annähernd alpin. Da kann es nachts frostig werden, und da ist man froh über einen Norwegerpulli.

Handelt es sich überhaupt um einen Norwegerpulli? Das ist eine gute Frage. Im Gender-Zeitalter darf man es sich nicht mehr so einfach machen. Wie wir von der deutschen Botschaft in Oslo erfahren haben, sind mittlerweile die Bezeichnungen NorwegerInPulli oder auch ganz neutral Norwegenpulli probat. Daran hält sich auch KMH vorbildlich. Nachdem sie 2018 in Pschongtschang noch die Pulli-Modelle Håkon, Aksel, Sverre, Mikkel und Ole Einar ausgeführt hat, kommen 2022 in Mainz, im Rheinland-Pfalz-­Peking, die Norwegerinnenpullis Mette-Marit, Sophi, Stine, Liv und Ingebørg sowie der geschlechtsneutrale Norwegenpulli Holmenkollen dazu.

Was kosten die Fummel? Viel! Katrin hat sich wie vor jedem Winter-Olympia gefragt: „Will i Bogner?“ Und ihre Antwort war wie gewohnt: „Ja, i will Bogner!“ Die Frau Heinrich hat das Flieder­outfit im praktisch identischen Design auf der Bogner-Website erspäht. Der Kaschmir-Pullover Sophi kostet geschlagene 899 Euro. Dafür bietet er aber auch ein hohes Rippstrick-Turtleneck (Røllkragån). Für die dazugehörige Steghose aus Softshell mit Biesen-Detail, die nach unserem Geschmack ein wenig arg nach Retro-70ern ausschaut, gehen weitere 399 Euro an Gebührengeld drauf. Wir hoffen sehr, dass die zweiteilige Flieder-Vereinigung im Werksverkauf günstiger war.



ARD: Flieder als Symbol für Abschied?

Denkt KMH an Abschied? Eine chronisch schlecht recherchierende Großbuchstaben-Zeitung hat ihr Outfit ja als „Lila“ identifiziert und von „Katrin Milka-Hohenstein“ geschrieben. Wir Modekenner wissen aber, dass es sich um Flieder handelt. Diese Farbe verbinden Experten mit Abschied und mit dem Erreichen eines Ziels. Es könnte also sein, dass Katrin Merkel-Hohenstein und ihre Fans bald sehr sentimental werden. Aber bis dahin singen wir gemeinsam fröhlich die ZDF-Olympia-Songs Alle Jahre Flieder und natürlich von Marianne Steghosenberg Flieder der Nacht, aha, sie können oft so viel bedeuten. Soll es gar bedeuten, dass Kaschmir-Katrin nach Olympia die Merkel macht?