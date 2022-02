Keine Generalprobe für Deutschlands Auftaktgegner Kanada

Kein Olympia-Test für Rekord-Olympiasieger Kanada © MAXIM THORE / IMAGO

Rekord-Olympiasieger Kanada, Auftaktgegner des deutschen Teams beim Eishockey-Turnier in Peking, muss auf seine Generalprobe vor den Winterspielen verzichten.

Peking - Rekord-Olympiasieger Kanada, Auftaktgegner des deutschen Teams beim Eishockey-Turnier in Peking, muss auf seine Generalprobe vor den Winterspielen verzichten. Wegen eines Coronafalls in ihrem Team sagten die Schweizer am Dienstag kurzfristig das geplante Testspiel gegen die Kanadier ab. Verteidiger Christian Marti wurde positiv auf das Virus getestet, musste das Trainingscamp der Eidgenossen verlassen und wird auch nicht mit zu den Spielen nach China reisen. Für die Kanadier wäre die Partie in Cham der einzige Test vor der Weiterreise nach Peking gewesen.

Am 10. Februar ist die Mannschaft um Trainer Jeremy Colliton erster Gruppengegner der DEB-Auswahl in Peking. Weitere Kontrahenten in der Vorrunde sind Gastgeber China und die USA. Die Vorbereitung der Kanadier auf Olympia hatte schon mit einem Schreckmoment begonnen. Chefcoach Claude Julien erlitt im Trainingscamp in der Schweiz bei einem Sturz auf das Eis Rippenbrüche und musste seine Reise nach China absagen. Als Ersatz sprang der 37 Jahre alte Colliton ein, der davor zum Assistentenstab gehörte. (dpa)