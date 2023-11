Wohltuende Auszeit für Mama: Felix Neureuther schenkt seiner Miri eine Luxus-Erholung

Von: Melanie Gottschalk, Patrick Mayer

Trotz ihres vollen Terminplans gönnt sich Miriam Neureuther eine Wellness-Auszeit. Dank ihres Ehemannes Felix wurde daraus etwas ganz Besonderes.

Elmau – Miriam Neureuther hat alle Hände voll zu tun als Mutter. Eine ihrer vielen Verpflichtungen: Die frühere Spitzen-Biathletin feierte kürzlich mit ihrem Ehemann Felix Neureuther in traditioneller bayerischer Tracht den Schulanfang ihrer Tochter Matilda.

Felix Neureuther schenkt seiner Frau Miriam Neureuther eine besondere Auszeit

Ende Oktober half die 33-Jährige im Wettersteingebirge ihrer Schwägerin Ameli Neureuther, einer Yoga-Lehrerin, und deren Geschäftspartner Moritz Ross, einem Holistic Coach, bei der Veranstaltung „LOVE YOURSELF Women Empowerment Day“. Die ehemalige Wintersportlerin aus Garmisch-Partenkirchen hat neben all ihren Projekten außerhalb der Familie mit ihren Kindern Matilda (geboren am 14. Oktober 2017), Leo (7. Februar 2020) und Lotta (25. April 2022) ohnehin viel zu tun und ist zudem Botschafterin des Vereins „Athletes for Ukraine“ aus Traunstein.

Sie hat sich daher eine Auszeit vom ganzen Wirbel mehr als verdient. Das dachte sich wohl auch ihr Ehemann Felix. Der ehemalige Weltklasse-Skirennläufer schenkte seiner „Miri“, wie er sie liebevoll nennt, einen Aufenthalt in einem Luxus-Wellness-Hotel in den bayerischen Alpen. Und das ist kein gewöhnliches Hotel.

Miriam Neureuther gönnt sich Auszeit in Luxus-Hotel „Schloss Elmau“

Genauer gesagt: Wie aus einer Instagram-Story von Miriam Neureuther hervorgeht, hat der 39-jährige TV-Experte seiner Frau einen Rückzugsort im Fünf-Sterne-Resort „Schloss Elmau“ zwischen Garmisch, Mittenwald und der Tiroler Grenze geschenkt. Das exklusive Haus bietet nicht nur mehrere Restaurants und Lounges wie das „Ganesha“ oder das Zwei-Sterne-Restaurant „Luce d‘Oro“. Vor allem verfügt es über einen „Shantigiri Adult Spa“ mit einem Infinity Pool (20 Meter) mit Blick auf die Alpen und einem japanischen Onsen Pool (20 Meter) in ruhiger Abgeschiedenheit.

Ein weiteres Highlight ist der „Yoga Pavillon“. In diesem berieten sich übrigens beim G7-Gipfel 2022 in Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), US-Präsident Joe Biden und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron just im „Schloss Elmau“ über drängende Fragen unserer Zeit – zum Beispiel über den Ukraine-Krieg. Für die Familie Neureuther hat das Hotel dagegen einen weiteren Vorteil.

„Meine erste richtige Auszeit“: Miriam Neureuther im „Schloss Elmau“

Denn: Die vornehme Unterkunft liegt Luftlinie nur sieben Kilometer von Garmisch weg. Miriam Neureuther wäre also schnell wieder bei den Kindern, sollten sich diese zu sehr nach der Mutter sehnen. „Meine erste richtige ‚Mama-Auszeit‘ im einfach nur wunderschönen Schloss Elmau. 3 Tage hier, und man ist ein neuer Mensch“, schrieb sie zu ihrer Instagram-Story von Freitag (24. November).

Und weiter: „Diese Ruhe ist magisch. Danke, bester Mann, Felix Neureuther.“ Das Geschenk kam offensichtlich gut an. Übrigens: Laut Booking-Portal auf der Website des „Schloss Elmau“ kostete die günstigste Zimmerkategorie am selben Tag im moderneren Gebäudekomplex „Retreat“ 860 Euro. Pro Nacht versteht sich. Angeboten wurde dafür ein Doppelzimmer mit 55 Quadratmetern, bei einer Mindestbuchung von zwei Nächten für eine Person. Macht dann mal 1720 Euro netto. (pm)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.