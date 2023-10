Klima-Maulkorb? Olympiasieger muss Live-Statement im ORF abbrechen

Während einer Live-Übertragung des Weltcups in Sölden kam es zu einem Zwischenfall: Der TV-Experte Benjamin Raich schien plötzlich nicht mehr sprechen zu dürfen.

Sölden – Die Skirennfahrer haben den gesamten Sommer hart gearbeitet, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Der erste Weltcup der Saison sollte in Sölden stattfinden, jedoch konnte der Riesenslalom der Männer nicht wie geplant durchgeführt werden. Der erste Lauf wurde nach dem Start von 47 Athleten aufgrund starker Winde abgebrochen.

Ski-Weltcup in Sölden muss abgebrochen werden

Bereits vor dem ersten Durchgang am Rettenbachgletscher in Sölden gab es heftige Böen im oberen Streckenabschnitt. Die Skirennfahrer starteten daher vom Reservestart aus. Während des ersten Laufs nahm der Wind erneut zu, was zu der Entscheidung führte, das Rennen abzubrechen. Die Rennjury sah sich aufgrund der anhaltenden starken Böen und der ungünstigen Windprognosen dazu gezwungen. „Wir haben die Situation nicht unter Kontrolle und müssen leider aus Sicherheitsgründen abbrechen“, teilte Rennchef Markus Waldner den Teams mit.

Der ORF übertrug das Event live. Neben Moderator Rainer Pariasek war auch der ehemalige Ski-Star Benjamin Raich als Experte dabei. Der Olympiasieger äußerte sich zur Absage des Rennens und betonte, dass das Wetter in Sölden eigentlich stabil war. Als Pariasek das Thema Klimawandel ansprach, teilte Raich seine Meinung zu dieser Thematik.

Der 45-Jährige ist der Ansicht, dass der Skisport eher Leidtragender, statt Verursacher des Klimawandels ist. „Es wäre zu schön, wenn der Skisport am Klimawandel schuld wäre. Ich glaube aber, dass es genau umgekehrt ist. Wir sind eher die Leidtragenden. Wir müssen uns natürlich auch auf die Hinterbeine stellen und unseren Teil beitragen“, sagte Raich live im ORF.

Ski-Weltcup in Sölden: TV-Experte Raich äußert sich zum Klimawandel

„Die Gegner nützen jetzt diese Bühne und schießen sehr scharf. Aber man sollte die Relation sehen. Wir fahren auf ungefähr zehn Gletschern in Österreich, haben aber 500 oder mehr, eine sehr große Zahl. Die Gletscher gehen überall zurück“, so Raich weiter, der aber plötzlich aufhörte zu sprechen und sichtlich verwirrt schien.

„Stopp hat es geheißen, ich soll nichts mehr sagen“, erklärte Raich. Der ORF schaltete daraufhin ins Starthaus. Als der österreichische TV-Sender wieder zu Pariasek und Raich zurückschaltete, entschuldigte sich der Moderator: „Da war jemand übermotiviert und ein bisschen nervös“.

Der ORF hat Vorwürfe, er habe angesichts der Klimadebatte beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden seinem Co-Kommentator Benjamin Raich einen „Maulkorb“ verpasst, zurückgewiesen. Die Ausführungen von Raich seien wegen eines „internen Kommunikationsproblems betreffend die Live-Schaltungen zwischen Ziel – und Startbereich“ unterbrochen worden, teilte der öffentlich-rechtliche Sender aus Österreich am Montag in einer Stellungnahme mit.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Sascha Mehr sorgfältig überprüft.