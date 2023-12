Wintersport-Ass droht lange Sperre

Von: Melanie Gottschalk

Drucken Teilen

Eiskunstläufer Daniel Grassl wird eine große Karriere vorausgesagt. Doch nun droht ihm eine zweijährige Sperre. © Naoki Nishimura/imago

Eiskunstläufer Daniel Grassl ist ein aufstrebender Stern am Wintersport-Himmel. Nun könnte ihm jedoch eine lange Sperre drohen.

München – Mit viel Ausdruck und Leidenschaft bringt Eiskunstläufer Daniel Grassl seine Choreografien aufs Eis – und begeistert. Der 21 Jahre alte Italiener gilt als aufstrebender Stern am Wintersport-Himmel, er befindet sich auf dem Weg zur Weltspitze. Doch nun soll er Ärger mit der nationalen Antidoping-Agentur haben.

Daniel Grassl Geboren am: 4. April 2002 (Alter 21 Jahre), Meran, Italien Größte Erfolge: 1 x Silber bei Europameisterschaften, 4x italienischer Meister

Eiskunstläufer Grassl versäumt Doping-Kontrollen – droht im eine lange Sperre?

Denn wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichten, soll die nationale Antidoping-Agentur eine zweijährige Sperre für den Youngster fordern. Der Grund: Grassl soll drei Dopingkontrollen versäumt haben. In einem solchen Fall sieht der Welt-Antidoping-Code vor, dass einem Sportler eine zweijährige Sperre greift.

Grassl muss sich vor dem nationalen Antidoping-Gericht verantworten, aufgrund des laufenden Verfahrens darf er derzeit nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Einen Termin für die Verhandlung gibt es noch nicht, der Sportler selbst hat sich bisher auch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Grassl droht Sperre: Olympische Winterspiele 2026 in seinem Heimatland

Seinen bisher größten Erfolg feierte der 21 Jahre alte Grassl bei der Europameisterschaft 2022 in Tallinn, als er die Silbermedaille gewann. Zudem wurde er viermal italienischer Meister und nahm 2022 für sein Heimatland an den Olympischen Winterspielen teil. 2026 finden die Winterspiele in Italien statt, für Grassl wäre es also ein Heimspiel – vorausgesetzt seine Gerichtsverhandlung geht positiv für ihn aus.

Mit dem Eiskunstlaufen begann der heute 21-Jährige im Alter von sieben Jahren, bereits mit 16 Jahren wurde er völlig überraschend italienischer Meister. Seitdem sorgte er immer wieder für Furore. Eine lange Sperre wäre ein herber Rückschlag für Grassl.

Doping-Wirbel um Eiskunstläuferin bei Olympia 2022 in Peking

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking sorgte auch die Eiskunstläuferin Kamila Walijewa für Wirbel – allerdings negativ. Der Grund: Erst nachdem die damals 15-Jährige Gold im Team-Wettbewerb gewonnen hatte, wurde eine positive Dopingprobe von ihr bekannt.

Walijewa war im Dezember 2021 bei den nationalen Meisterschaften positiv auf das verbotene Mittel Trimetazidin getestet worden. Anschließend wurde vor dem nationalen Antidoping-Gericht verhandelt, die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) und der Eislauf-Weltverband (Isu) legten aber Einspruch gegen das Urteil ein. Nun entscheidet der Internationale Sportgerichtshof Cas. (msb/dpa)