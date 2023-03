Kreuzbandriss: Saison-Aus für deutschen Ski-Helden

Von: Marius Epp

Parallel-Weltmeister Alexander Schmid muss einen schweren Rückschlag verkraften. Der Allgäuer hat sich im Training das Kreuzband gerissen.

München – Er sorgte für das lange ersehnte WM-Gold im deutschen Ski-Alpin-Team – jetzt ist Alexander Schmid für eine Weile außer Gefecht gesetzt. Der Parallel-Weltmeister zog sich im Training in Berchtesgaden einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und musste operiert werden. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit.

„Die Operation verlief positiv und komplikationsfrei. Einen günstigen Heilungsverlauf vorausgesetzt, ist ein Schneetraining in etwa sechs Monaten wieder möglich“, sagte Mannschaftsarzt Manuel Köhne. Schmid dürfte damit auch weiter Teile der Vorbereitung auf die kommende Saison verpassen.

Ski-Weltmeister Schmid verpasst restliche Saisonrennen wegen Kreuzbandriss

Für den Oberstdorfer endet die Saison rund eineinhalb Wochen früher als geplant. Schmid verpasst nicht nur die Technik-Rennen an diesem Wochenende im slowenischen Kranjska Gora, sondern auch das Saisonfinale im Riesenslalom in Andorra. Nach fünf Weltcup-Fahrten unter die Top-Ten hatte sich der 28-Jährige in seiner Paradisziplin locker für die Endrunde der besten 25 qualifiziert und galt als Anwärter aufs Podest.

Statt Training im Schnee steht für den Alpinen jetzt Ruhe und Regeneration auf dem Programm. „Die Verletzung und der damit verbundene Ausfall ist gerade nach der erfolgreichen WM extrem ärgerlich. Aber jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. Ich werde hart und konzentriert arbeiten, um schnellstmöglich wieder fit zu sein“, äußerte der Skirennfahrer.

Erst Weltmeister, dann Kreuzbandriss: Alexander Schmid erlebt die Höhen und Tiefen des Skisports im Schnelldurchlauf. © Michael Kappeler/dpa

Ski alpin: Straßer hält die deutsche Fahne in Andorra als Einziger hoch

Bei der Arthroskopie wurde das gerissene Band durch die körpereigene Quadrizepssehne ersetzt. „Alex wird voraussichtlich noch einige Tage stationär behandelt, ehe er mit ersten Rehabilitationsmaßnahmen beginnen kann“, informierte Köhne.

Nach Schmids Ausfall wird beim Saisonfinale in Andorra (13. bis 19. März) voraussichtlich nur Slalomfahrer Linus Straßer die deutschen Technik-Herren vertreten. Das soll den Neureuther-Sprösslingen nicht passieren: Christian Neureuther verriet, wie er seine Enkel vor Skiunfällen schützt. (epp/dpa)