Dahlmeier identifiziert Problem des Wintersports – Neureuther kämpft schon lange dagegen an

Von: Christoph Klaucke

Drucken Teilen

Laura Dahlmeier und Felix Neureuther sind sich einig: Der Wintersport muss sich den Herausforderungen des Klimawandels stellen. Doch wird ihre Kritik gehört?

München – „Schneller, höher, weiter“: Das olympische Leitbild „citius, altius, fortius“ aus dem Jahr 1894 ist auch in der heutigen Zeit noch präsent. Laura Dahlmeier, ehemalige Biathletin, ist jedoch mit der aktuellen Entwicklung im Wintersport nicht zufrieden.

Die sportliche Philosophie hinter dem Motto scheint auf den ersten Blick sinnvoll. Doch oft interpretieren die Entscheidungsträger der Sportindustrie es wörtlich, was zu einer Zunahme von Rennen, Reisen und Wettkämpfen führt – auf Kosten von Nachhaltigkeit und Umwelt. Dahlmeier, zweifache Olympiasiegerin im Biathlon, äußert deutliche Kritik an der wachsenden Gigantomanie im Wintersport – eine Meinung, die auch der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther teilt.

Laura Dahlmeier Geboren: 22. August 1993 (Alter: 30 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Disziplin: Biathlon Größte Erfolge: 2x Olympia-Gold, 7x WM-Gold, 20 Weltcup-Siege Karriereende: 2019

„Schneller, höher, weiter?“: Biathlon-Ikone Dahlmeier strebt nach alternativen Lösungen

„Ist es immer ‚schneller, höher, weiter‘?“, hinterfragt Dahlmeier im Exklusiv-Interview mit IPPEN.MEDIA. Die erfahrene Biathletin, die 2019 im Alter von 25 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zurücktrat, antwortet mit einem klaren ‚Nein‘ und liefert gleichzeitig ihre eigene Lösung: „Oder kann man auch manche Synergien nutzen? Zum Beispiel verschiedene Sportarten nutzen das gleiche Areal, um ressourcenschonender unterwegs zu sein.“

„Es ist allgemein wichtig im Leben, achtsam zu sein, sich zu überlegen, was man wirklich braucht. Das beginnt im täglichen Leben, aber sicher auch in der Wirtschaft und genauso im Sport“, betont die 30-Jährige. Dabei sei der Mangel an Schnee nicht das eigentliche Problem, sondern ein Symptom des Klimawandels.

Im Geiste vereint: Laura Dahlmeier und Felix Neureuther. © Hartenfelser/Imago/Michael Kappeler/dpa

Biathlon-Legende Dahlmeier betrachtet Wintersportler eher als Opfer in Zeiten des Klimawandels

„Ich sehe da die Wintersportler eher als Opfer und weniger als Verursacher. Oft wird dann gesagt, dass Kunstschnee produziert wird und das wäre so schädlich für das Klima. Wir sind einfach in einer Klimaveränderung, das kann man nicht wegdiskutieren“, erläutert Dahlmeier. „Und das ist die Folge, dass es bei uns in den Alpen einfach weniger Schnee gibt. Dem entgegenzuwirken, wird Kunstschnee produziert. Ob das gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt.“

„Es sind definitiv Klimaveränderungen, das Klima wird immer extremer, es gibt sehr starke Kälte- und Wärmeperioden, viel Niederschlag“, meint Dahlmeier. Darauf müsse man sich einfach einstellen, fordert sie. „Das ist definitiv ein Problem, mit dem sich der Wintersport und die einzelnen Verbände auseinandersetzen müssen.“ Im letzten Jahr musste beispielsweise die Matterhorn-Abfahrt im Ski alpin aufgrund von Schneemangel abgesagt werden, vor wenigen Wochen gab es dann zu viel Schnee und schlechtes Wetter.

Laura Dahlmeier äußert sich zu Wintersport-Problem – und spricht Felix Neureuther aus dem Herzen

Felix Neureuther, der ebenfalls lange Zeit im Ski-Zirkus aktiv war, teilt die Ansichten von Dahlmeier. Der 39-Jährige warnt schon seit einiger Zeit vor dem Größenwahn im Wintersport. Schon im letzten Jahr kritisierte der ehemalige Ski-Star Neureuther den frühen Saisonstart in einem Interview mit unserer Zeitung. Vor wenigen Wochen musste der Riesenslalom in Sölden tatsächlich aufgrund von starkem Wind vorzeitig abgebrochen werden.

„Der neue Präsident der FIS Johan Eliasch sieht nur die Zahlen. Nicht die Zahlen der Erderwärmung, sondern die Zahlen des Geldbeutels. Er schaut darauf, mehr Gelder zu generieren, was mehr Rennen bedeutet, mehr Aufwand für die Athleten und mehr Verletzungen“, polterte Neureuther damals und wurde nun bestätigt.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Dahlmeier und Neureuther kämpfen für Erhalt ihrer Sportarten

„Der Kalender ist so wie er ist nicht mehr zeitgemäß. Mit Rennen auf Gletschern habe ich kein Problem, es wird sich sowieso alles weiter nach oben verlagern, aber der Zeitpunkt ist halt zu früh. Außerdem: Ist es sinnvoll, ab Juli auf Gletschern zu trainieren und dafür Überseereisen zu haben?“, so Neureuther, der mit Dahlmeier – sei es auch in einer anderen Sportart – eine Mitstreiterin gefunden zu haben scheint.

Dahlmeier äußerte gegenüber IPPEN.MEDIA am 7. Dezember: „Ich liebe den Winter und den Schnee und bin natürlich traurig, wenn die Winter schlechter und wärmer werden“. Sie lässt sich jedoch ihre Freude am Wintersport nicht verderben. „Aktuell haben wir allerdings absolutes Winter-Wonderland. Ich war erst heute früh wieder im Schnee und es ist perfekt.“ Vor kurzem kehrte Dahlmeier mit einer Ex-Teamkollegin auf die Loipe zurück – und kassierte einen Seitenhieb.

Am 20. Juli 2021 hat das Internationale Olympische Komitee sein Motto „Schneller, höher, weiter“ um den Zusatz „gemeinsam“ (lt. communiter) erweitert. Ob diese Änderung, wie von Dahlmeier gefordert, zu einem Umdenken auf der Funktionärsebene führt, ist jedoch ungewiss. (ck)

Die Redakteurin oder der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.