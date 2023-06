Neue Skisprung-Pläne entsetzen Hannawald

Von: Melanie Gottschalk

Sehen wir die DSV-Adler bald im Sommer von der Schanze segeln? Das Skispringen sucht nach Lösungen – doch nicht alle sind begeistert.

München – Sommer, Sonne, Skispringen? Was zunächst erst einmal seltsam klingt, könnte die Zukunft des Sports sein. Der Grund: Aufgrund der Klimakrise gelten immer weniger traditionelle Wintersportorte als schneesicher, die FIS sucht deshalb nach neuen Lösungsansätzen. Dabei geht es nicht nur um grüne Schanzen im Sommer, sondern auch um Springen in der Wüste. Skisprung-Legende Sven Hannawald ist alles andere als begeistert und findet deutliche Worte für diese Ideen.

Sven Hannawald Geboren: 9. November 1974 (Alter 48 Jahre), Breitenbrunn/Erzgebirge Größte Erfolge: 1x Olympisches Gold, 2x Weltmeister, 18 Weltcupsiege, Gewinner Vierschanzentournee 2001/02

Skispringen erstmals bei Sommer-Event vertreten

„Ich sehe keine Chance, dass Skispringen bei den Sommerspielen stattfindet, solange es noch Winterspiele gibt – und das sehen bestimmt 95 Prozent aller Springer auch so“, sagte die deutsche Skisprung-Ikone mit Blick auf die aktuellen Springen im polnischen Zakopane. Diese finden im Rahmen der European Games 2023 statt und damit erstmals bei einem Event, wo sonst nur Sommer- oder Ganzjahres-Sportarten vertreten sind.

„Winter-Olympia würde ich nicht opfern wollen“, sagte Hannawald, die Wettbewerbe in den kalten Monaten des Jahres hätten „eine längere Geschichte, eine größere Historie.“ Hannawald hält auch von den zusätzlichen Wettkämpfen im Sommer wenig: „Ich warne vor zu vielen Wettkämpfen und Ideen wie beim Biathlon, wo es zig Disziplinen gibt und jedes Jahr eine Weltmeisterschaft.“

Ist das bald das normale Bild beim Skispringen? Die FIS sucht nach Lösungen für die wachsende Schnee-Unsicherheit. Sven Hannawald übt Kritik. © Ulrich Wagner/imago/Ulrich Wagner/dpa

Skisprung-Bundestrainer will bei European Games Werbung für Sportart im Sommer machen

Hannawald gibt zudem zu bedenken, dass viele Fans im Sommer vielleicht nicht genauso beim Skispringen mitfiebern würden, wie im Winter. „Am Ende des Tages sind im Sommer alle im Schwimmbad, essen Eis – und keiner schaut Skispringen“, sagte er. „Es gibt ein paar Sachen, die muss man abwägen, Für und Wider diskutieren.“

Der deutsche Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hingegen möchte gerne bei den European Games Werbung fürs Skispringen machen. Die Veranstaltung sei die „perfekte Werbung für Skispringen als Ganzjahressport“, wie er dem ZDF sagte. „Wir zeigen, dass wir im Sommer genauso gut und spektakulär wie im Winter fliegen können. Das wissen ja noch längst nicht alle Menschen auf der Welt.“ Der Hintergrund ist jedoch ernst.

Skispringen im Sommer: „Zuschauer müssen sich an grüne Schanzen gewöhnen“

Denn die Klimakrise sorgt für immer weniger Schneesicherheit im Winter, viele Sportarten sind deshalb künftig in ihrer bisherigen Form vielleicht gar nicht mehr durchführbar. „Zwangsläufig werden sich die Zuschauer in Zukunft an den Anblick grüner Schanzen gewöhnen müssen“, wird Skispringer Constantin Schmid vom ZDF zitiert.

Der FIS-Renndirektor Sandro Pertile geht sogar noch einen Schritt weiter. Eine Ausdehnung des Sports auf das ganze Jahr befürworte er. Um den Sport besser zu vermarkten, wünscht er sich besondere Schauplätze. „In Dubai oder in Las Vegas anzutreten, wäre definitiv etwas, was das Skispringen dringend braucht“, sagte er im März der slowenischen Tageszeitung Dnevnik. Denn die Sportart sei eine Show, er träumt von einer mobilen Schanze, die überall auf der Welt aufgebaut werden kann.

Bis es so weit kommt, wird aber sicher noch einige Zeit vergehen, Skispringen auf Matten ist aber schon heute immer häufiger zu finden. (msb/dpa)